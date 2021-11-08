«Регистрация – это дорого». Владельцы авто с российскими номерами собрались перед спецЦОНом в Нур-Султане

Перед спецЦОНом в Нур-Султане собрались около 100 водителей автомобилей с российской регистрацией.

Водители просят, чтобы их автомобили поставили на учёт в Казахстане. По словам автолюбителей, они не отказываются платить за казахстанский учёт, просто хотят, чтобы тарифы были приемлемыми и процедура велась так же, как и с машинами, которые ввезли из Армении.

Ситуацию, которая возникла вокруг их машин, владельцы назвали напряжённой.

«Человек, который продал машину в Казахстан, ему зачем платить налоги за эту машину, когда она уже находится в другой стране? Не отказываемся оплачивать, мы просим, чтобы нас услышали и наши машины поставили на учёт. Мы готовы платить налоги, за техосмотр, страховку, чтобы всё было приемлемо. Дела обстоят напряжённо. Машины забирают, у многих знакомых забрали, я пока езжу. Понимаете, это очень дорого, если учитывать утильсбор, гостаможню, это выходит больше стоимости моей машины. Я взял её за 3,5 млн тенге, а вот это всё, что я перечислил, выходит около 4,5-5 млн тенге. Это дорого», – сказал один из водителей.

Владельцы авто с номерами РФ попросили к себе лояльного отношения.

«Мы себе не можем позволить взять машину с казахстанском учётом. Готов оплачивать в Казахстане. Пусть это сделают, пусть внесут ясность нам. Куда платить, сколько платить», – добавил он.

По словам водителей, они готовы платить от 200 тысяч до 500 тысяч тенге.

«Если транспортное средство состоит на учёте в другом государстве, согласно закону о дорожном движении, оно находится в международном движении. Имеет право год находится в государстве при наличии техпаспорта, при наличии техосмотра и остальных документов. Вот это транспортное средство имеет право, и оно допущено к международному движению», – сказал вышедший к водителям руководитель управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков.

Он добавил, что каждый случай необходимо разбирать отдельно – у всех водителей разные ситуации.

«Мы будем делать запросы. После них уже будем решения принимать. Никто не хочет у вас машины забирать. Если основания будут, мы ставим на штрафстоянку. Приведите документы в соответствие – и пожалуйста, ездите», – сказал первый заместитель начальника Департамента полиции Нур-Султана Бакитжан Малыбаев.

На территории Казахстана эксплуатируются около 80 тысяч авто с российской регистрацией, которые не состоят на учёте ни в РФ, ни в РК. Глава МВД пояснил, что казахстанцы, которые купили автотранспортные средства за пределами страны, в течение 10 суток обязаны поставить их на учёт на своё имя в Казахстане. Однако многие нарушают это требование, из-за чего были инициированы проверки. Ерлан Тургумбаев также добавил, что если эти автомобили пройдут процедуру регистрации, их проблема решится.