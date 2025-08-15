Министерство цифрового развития подготовило проект изменений в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.
Поправки разработаны с целью минимизации правонарушений путем регистрации абонентов посредством биометрической идентификации.
Кроме того, операторы получат право запрашивать подтверждение о необходимости получения больше 10 номеров на одно физическое лицо.
Также предусмотрен дополнительный функционал в системе информационно-справочного обслуживания операторов сотовой связи по приему звонков от абонентов на мошеннические звонки.
Поправками будет регламентировано взаимодействие операторов сотовой связи с антифрод-центром Национального банка РК.
Предлагаемые изменения направлены на защиту граждан и исключение условий для совершения преступлений с использованием мобильной связи, пояснили в Министерстве цифрового развития.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 29 августа 2025 года.
