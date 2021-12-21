Регулирование мобильных переводов: Токаев подписал закон

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре стало известно, что в скором времени будет введено понятие «мобильных платежей» и обязанность для предпринимателей разделять личные поступления от предпринимательских доходов. Также с 2025 года, в рамках всеобщего декларирования, предполагается, что банки будут передавать налоговым органам информацию о гражданах, получающих множество поступлений от свыше 100 разных лиц на протяжении нескольких месяцев подряд.
Новость о регулировании мобильных переводов спровоцировала ажиотаж за прилавками магазинов по всей стране — предприниматели начали просить клиентов платить за покупки бумажными деньгами. Пользователи в соцсетях также отметили, что у них уже перестали принимать оплату мобильными переводами, и они вынуждены снимать наличные.
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