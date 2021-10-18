Регулировать деятельность личных подсобных хозяйств намерены в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило Консультативный документ регуляторной политики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личного подсобного хозяйства» и изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам деятельности личного подсобного хозяйства», сообщает zakon.kz.

Как отмечают разработчики документа, в настоящее время насчитывается 1 636,2 тыс. ЛПХ, которые по итогам 2020 года произвели сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2,6 трлн тенге, внося весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В личных подсобных хозяйствах занято более 3,5 млн сельских жителей, которые относятся к категории людей с низким уровнем доходности.

При этом ЛПХ не имеют доступа к современным методам производства, их огромный биологический актив не вовлечен в технологические процессы и их потенциальные возможности не раскрыты. Не имея доступа к мерам государственной поддержки, они вынуждены вести неравную конкуренцию с организованными хозяйствами на внутреннем рынке продовольственных товаров, — говорится в документе.

Указывается, что отсутствие четкой регламентации ведения хозяйственной деятельности ЛПХ привело к неблагоприятной экологической обстановке и неудовлетворительной эпизоотической и санитарной ситуации не только в самих населенных пунктах, но и вокруг них.

Нехватка пастбищных угодий вокруг населенных пунктов и их высокий уровень деградации на сегодняшний день стали причиной роста количества протестного электората среди самой политически пассивной и консервативной части населения страны, чем все чаще стали пользоваться оппозиционно настроенные деструктивные элементы, — отмечают в МСХ.

Для разрешения сложившейся ситуации предлагается внести сопутствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности за нарушение законодательства о ЛПХ.

Это позвонит устанавливать административную ответственность за нарушения, допущенные в деятельности ЛПХ и вокруг них.

Как поясняют в МСХ, в законопроекте предполагается ввести норму регулирования численности скота в каждом подворье в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, что может вызвать недовольство отдельной части населения, которое может поддерживаться и подогреваться оппозиционно настроенными лицами.

Однако эта проблема может быть решена путем проведения соответствующей разъяснительной работы среди населения. Альтернативным вариантом решения проблемы является стимулирование ЛПХ с целью превращения их в категорию сельскохозяйственных товаропроизводителей с выходом за пределы населенного пункта.

При таком варианте, во-первых, абсолютное большинство ЛПХ не имеют физических возможностей для самостоятельного ведения хозяйства в качестве крестьянского хозяйства или юридического лица, что не даст желаемого эффекта по повышению дохода и соответственно жизненного уровня сельских жителей, во-вторых, такая мера будет крайне затратной для бюджета из-за необходимости создавать производственную инфраструктуру для каждого желающего в случае их массового появления, — полагают в министерстве.

Кроме того, предлагается внести сопутствующие изменения в Земельный кодекс РК в части развернутого определения статуса ЛПХ, в Уголовный кодекс в части привлечения к ответственности за нарушение законодательства о ЛПХ, в закон «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» в части разработки подзаконных актов по субсидированию ЛПХ, в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в части утверждения областных и районных программ, планов по развитию ЛПХ, организации и реализации мероприятий по вопросам развития ЛПХ.

Принятие данных внесений изменений в действующие законодательства позволит устанавливать уголовную ответственность за нарушение законодательства республики о ЛПХ, определить статус ЛПХ, обеспечить рациональное использование земель сельских населенных пунктов и сельхозназначения, открыть путь для доступа ЛПХ к мерам господдержки, а также обеспечит формирование областных и районных программ и планов по развитию ЛПХ, — заключили в МСХ.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 ноября.

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