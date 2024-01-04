Регулировать ставки по депозитам физлиц в Казахстане будут по-новому

В Казахстане с января 2024 года изменилось регулирование ставок по депозитам физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) перешел от директивного к более рыночному механизму регулирования ставок по депозитам населения.

Как отметили в Фонде, директивное управление ставками не является рыночной мерой, ограничивает рыночную конкуренцию между банками и в перспективе может нанести ущерб их деятельности. Одновременно с учетом усиления надзора и повышения культуры управления рисками в банках в настоящее время созданы условия для перехода депозитного рынка на следующий этап развития.

В результате КФГД совместно с Национальным банком и банковским сектором приняли решение о внедрении более гибких и эластичных механизмов регулирования на рынке депозитов с 1 января 2024 года.

Реформа предполагает, что предельные ставки будут устанавливаться только для определенной категории банков, наиболее подверженным рискам ликвидности и, соответственно, склонным к проведению агрессивной депозитной политики.

Фонд, как и прежде, будет публиковать размеры предельных ставок на своем официальном сайте, но исключительно для сведения соответствующих банков.

Вместе с тем ориентир для установления ставок по депозитам физических лиц будет формироваться рынком. Банки, как и прежде, будут устанавливать ставки по своим депозитным продуктам самостоятельно, но при этом будут оплачивать взнос за системный риск в зависимости от спреда между ставкой банка и средневзвешенной рыночной ставкой: чем больше отклонение ставок банка от ставки, сложившейся на рынке, тем больше будет размер его взноса в резерв КФГД для будущих выплат.

«В то же время, если ставка банка ниже среднерыночной, новым механизмом предусмотрен дисконт из календарных взносов в резерв, в результате чего для КФГД общий размер взноса за системный риск по всем банкам-участникам будет равен нулю, то есть банки, привлекающие депозиты дороже рынка, будут «платить» вместо банков, привлекающих ниже рыночных ставок», – рассказали в КФГД

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