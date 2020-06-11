Рейд по кальянным и игровым клубам прошел в Костанае

В Костанае сегодня искали нарушителей карантина и постановления главного санитарного врача Костанайской области. Проверили ряд игорных клубов и кальянных, которые пока не должны работать. Такие рейды, организованные акиматом и департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, во время пандемии уже стали обычными. В результате в городе приостановили работу 7 объектов, сообщает alau.kz

Для этой мобильной группы, созданной из сотрудников акимата, полиции, прокуратуры и эпидемиологов, работа этого бизнес-объекта стала удивлением. По всем признакам, отмечают ее представители — это игровой клуб: и мониторы, и компьютеры, и игры на них — все указывает на то, что работать этот объект не должен. Согласно постановлению санврача после отмены ЧП их нет в списке разрешенных. Теперь ответственным органам предстоит проверить все документы этого заведения и выяснить, каким именно родом деятельности они официально занимаются. Тогда и решат — наказывать или нет. Такие мобильные группы выходят в городе 2-3 раза в неделю. За все время они проверили уже 300 объектов.

«На сегодня 9 материалов по нарушениям переданы в суде, порядка 40 рапортом от полиции в работе, и за грубейшие нарушения мы приостановили 7 объектов- две кальянные, два кафе, анимационная студия»,- говорит главный санитарный врач Костаная Алмат Байкенов.

Кальянная, но кальян здесь не курят, говорят сотрудники. Санврачи сомневаются, потому как именно на это заведение поступали к ним жалобы. Чиновники рассказывают администратору, что после отмены ЧП, при возобновлении своей деятельности они должны об этом уведомить департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. Те, в свою очередь, обязаны прийти и проверить, как бизнес намерен соблюдать санитарные требования.

«Смотрим только как соблюдается дизрежим, масочного, остальные вопросы не касаются. Мобильные группы не только на проверку , но и на сигналы жителей города, мы реагируем оперативно»,- сказал Алмат Байкенов.

Как отмечают организаторы рейдов, при разговорах бизнесмены объясняют, что просто не знали об ограничениях. Но соблюдать, после предупреждения, намерены обязательно.



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