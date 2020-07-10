Рейд по салонам красоты и магазинам прошел в Костанае

Парикмахерские и салоны красоты оказались под прицелом мониторинговой группы. Ее участники организовали рейд по городу, чтобы убедиться в соблюдении запрета на их работу, передает alau.kz
Мониторинговая группа вновь вышла в рейд. На этот раз проверить должны были парикмахерские и салоны красоты, работать которым временно запрещено. В итоге оказалось, что на всех проверенных точках постановление санитарного врача соблюдают. Двери закрыты.
Попутно участники рейда решили посетить и другие места. Например, вещевой магазин и пункт общественного питания, но и там нарушения установлено не было.
«На данный момент ни одно из нарушений нашей мониторинговой группой выявлено не было. Работа в данном направлении будет продолжаться на ежедневной основе»,- сообщила Илона Тимошенко, участница мониторинговой группы.
Также участники группы продолжают работать по сигналам от костанайцев. Один из них был проверен в ходе нынешнего рейда — это работа детского центра развития. По сообщению он якобы продолжал работу, не смотря на запрет, но на месте оказалось, что центр закрыт.
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