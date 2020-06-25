Рейд среди большегрузных машин провели в Костанае

Одной из причин разрушения дорожного полотна сотрудники филиала центра дорожных активов называют большегрузные машины. Чтобы привлечь нарушителей к ответственности сотрудники филиала вместе с транспортной инспекцией вышли в рейд на трассу за пределы Костаная, передает alau.kz

Это лопасти для ветряков, которые должны быть установлены в Заречном. Но сейчас машины их перевозящие стоят на Аулиекольской трассе. Все потому что перевозимый ими груз тяжеловесный, а это в свою очередь влияет на состояние дорожного полотна. Эти 6 большегрузных машин проделали долгий путь из Китая. И когда до Костаная оставались считанные километры их остановили и выстроили в ряд. Передвижной пост транспортного контроля должен проверить их на соответствие допустимым габаритам перевозимого груза. Если они не будут отвечать утвержденным нормам, то перевозчики могут получить штраф.

«Утвержденные параметры, допустим, при габаритах высота транспортного средства должна не превышать 4-х метров, ширина – 2,55 метров и длина автопоезда в составе тягача и прицепа не более 20 метров. В данном случае мы визуально наблюдаем, что длина гораздо больше, чем утвержденная. Но при наличии спец.разрешения, если указание габаритов и весовых параметров соответствует, то будет отметка о проезде, погашен рейс и соответственно транспортное средство проследует до места назначения»,- сообщил Бахыт Алпыспаев, руководитель отдела инспекции транспортного контроля по Костанайской области.

Перед большегрузами устанавливают специальное оборудование и переходят к взвешиванию транспорта. Нагрузку на каждую ось фиксируют в пределах допустимой нормы. Затем сотрудники замеряют общую длину тягача и прицепа. Она оказывается равной 72 метрам. Допустимая длина превышена на 52 метра. Но провозимые лопасти неделимы. А значит этот факт должен быть оговорен в спец.разрешении. Его электронную форму сотрудники транспортного контроля смогут проверить только в городе — на трассе проблемы с интернетом. Если в документе все в порядке, то большегрузы путь продолжат.

Такие перевозчики как этот на наших дорогах редкость. Гораздо чаще встречаются машины, которые едут с месторождений и также превышают габариты. По словам директора филиала центра дорожных активов только советские грузовые машины способны не разрушать полотно дороги. Современная техника рассчитана на перевозку десятков тонн груза, что и создает на дороге трещины и колеи.

«Наши специалисты филиала в ходе инспекции строительных участков наблюдаем большую интенсивность большегрузных транспортных средств, которые занимаются перевозкой инертных материалов. В частности фиксируем направления Костанай-Рудный. Непосредственно это карьер. Также у нас есть направление Карабалык. Там тоже есть месторождение камня. Мы планируем дальше обращаться в транспортную прокуратуру, чтобы были приняты жесткие меры, чтобы данное нарушение не было на системной основе»,- рассказал директор филиала «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области Абылайхан Алшинбаев.

Нарушители, как и получатели спец.разрешения на провоз груза оплачивают сборы в бюджет. Таких сборов только в июне от нашего региона поступило 10 миллионов 790 тысяч тенге. Общее же число нарушителей с начала этого года пока равно 127. Все это большегрузные и тяжеловесные машины не соответствующие нормам и не имеющие при себе разрешений.

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