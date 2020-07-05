Рейды по дачам усилят сотрудники ЧС

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям усилят рейды по дачным участкам. В начале лета все их силы были брошены на профилактику нарушений во время купального сезона. Однако из-за регулярного закрытия пляжей сотрудники решили переключиться на садовые общества alau.kz

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям вновь вышли в рейд по дачным участкам. С этого месяца такие мобильные группы костанайские дачники должны видеть чаще, чем это было в первый месяц лета.

«В связи с наступлением купального сезона все силы были брошены на рейдовые мероприятия по водным объектам города, но рейды по дачам мы не прекращали. У нас они на плановой основе происходят. Просто мы эти рейды осуществляли меньше. Более давали упор на профилактику правонарушений на водных объектах»,- сообщил Даулет Турежанов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Костанай.

Из-за того, что доступ на пляжи стали регулярно закрывать для отдыхающих по причине пандемии, сотрудники ЧС смогли перебросить силы на рейды по садовым обществам. В помощь к ним придут и сотрудники акимата.

«В обязанности групп входят профилактика пожаров, раздача агитационного материала под роспись, а также проверка лиц, которые постоянно проживают на дачных участках. То есть мы проходим семьи, которые находятся на дачных участках и проверяем пожарное состояние печей, подготовку к отопительному периоду»,- сказал Даулет Турежанов.

Участники рейда давали людям наставления и по правилам обращения с печным отоплением. В особенности тем, кто постоянно проживает на дачах. При этом такие дома тут же брались сотрудниками на учет. Осенью, когда наступит пора холодов, по всем этим участкам вновь пройдут, чтобы убедиться, что указанные недочеты были исправлены.

«У нас по городу 20 дачных обществ. Все дачные общества мы будем обходить. Ранее весной мы всех руководителей дачных обществ собирали и проводили инструктаж, также давали им памятки, листовки. Сейчас мы дополнительно проходим, потому что участились случаи возгорания на дачных участках»,- поделился начальник управления.

Следить за обстановкой в садовых обществах будут 10 сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям. Им также на помощь придут и волонтеры городских организаций. В целом ситуацию с пожарами на дачных участках пока называют спокойной. С начала года зафиксировали лишь 3 случая возгораний в садовых обществах. Все это факты сжигания мусора.

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