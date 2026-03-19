В Костанайской области проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант – 2026». Уже в первый день полицейские выявили более 80 нарушений миграционного законодательства.

Есть выдворенные

В рамках операции за пределы страны выдворены три иностранных гражданина.

Основная часть нарушений связана с несоблюдением правил пребывания на территории Казахстана. К административной ответственности привлечён 51 иностранец.

Кроме того, 28 граждан Казахстана наказаны за неуведомление органов внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан. Ещё пять работодателей привлечены за незаконное использование иностранной рабочей силы.

Рейды и проверки

В ходе операции сотрудники полиции проводят подворные и поквартирные обходы, проверяют общежития и дачные массивы.

Особое внимание уделяется местам возможного пребывания иностранцев — рынкам, базарам и строительным объектам.

Также выявляются лица, ранее выдворенные из страны, но продолжающие незаконно находиться на её территории.

Нарушители скрывались после выдворения

В Костанае установлены двое иностранных граждан из ближнего зарубежья, которые были выдворены в декабре 2025 года. Несмотря на решение суда, они уклонялись от выезда и скрывались от правоохранительных органов.

17 марта их местонахождение было установлено сотрудниками миграционной службы. После оформления документов нарушителей депортировали и сопроводили до государственной границы.

Въезд в Казахстан им запрещён сроком на пять лет.

Статистика за год

По данным миграционной службы, в 2025 году в Костанайской области за нарушения законодательства выдворено 160 иностранных граждан, из них более 30 — с применением процедуры депортации.

