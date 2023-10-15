Реклама биологически активных веществ, размешается в соцсетях с нарушениями — СЭК Костанайской области

В социальных сетях и интернет-ресурсах Казахстана, отмечают специалисты, идет активное размещение рекламы биологически активных добавок к пище — препаратов, созданных на основе натурального растительного сырья, животного или минерального происхождения.

В связи с этим, департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, провел мониторинг этой рекламы и выявил 74 нарушения. Владельцам аккаунтов в соцсетях дали рекомендации, чтобы их устранить, но советам специалистов вняли не все.

«42 % рекомендаций не исполнено в срок. в связи с этим департамент санэпидконтроля Костанайской области направил информацию в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан на блокировку данных сайт», — сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Наталья Ахметова.

В департамента санэпидконтроля отметили, что они направили 31 запрос для блокировки 31 аккаунта в социальных сетях. При этом врачи подчеркивают, покупать и хаотично употреблять различные витамины самостоятельно без консультации специалиста — вредно для здоровья. Передозировка витаминов и микроэлементов в организме, порой, даже более опасна, чем их нехватка.

«Это жирорастворимые витамины. Витамин А, Д, Е и К. Перед тем, как выпить их заранее, обязательно нужно сдать анализ. Это потому, что они накапливаются в организме. Накапливается в печени, жировой ткани. А если пить их в больших количествах без разрешения врача, возникает гипервитаминоз», — отметила врач общей практики Куралай Кайраткызы.

Поэтому врачи рекомендует обязательно для начала узнать количество каких именно веществ в организме вам не хватает, а сделать это можно только сдав анализы. Медики так же добавляют, что недостаток витаминов и минералов гораздо лучше восполнять из еды. А это рыба, овощи, фрукты, мясо и сухофрукты.

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