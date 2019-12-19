Рекламу наркотиков планируют сделать уголовным преступлением

Распространение наркотиков через Интернет планируют перевести в разряд особо тяжких преступлений, усилив наказание до 15 лет лишения свободы. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает Tengrinews.kz.

«Вводится ответственность за хранение, распространение, склонение к употреблению наркотических средств, особенно несовершеннолетних. В том числе через электронные ресурсы. Теперь распространение через Интернет переводится в разряд особо тяжких преступлений, где предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы», — сообщил Ахметжанов.

Новые нормы предусмотрели в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности. По словам Ахметжанова, распространение, реклама и пропаганда наркотиков по уголовному законодательству будут предполагать до шести лет лишения свободы, то есть это относится к категории преступлений средней тяжести. А если это проводится в общественных местах или дошкольных учреждениях среди несовершеннолетних, то нарушение переводится в разряд тяжких преступлений.

«Это новая статья — пропаганда, реклама. Вы знаете, у нас есть трафаретчики. Везде делают ссылку на какие-то сайты. Теперь это будет уголовное деяние в случае принятия Парламентом и подписания Президентом», — пояснил он. Ранее Глава государства выразил опасение по поводу новых видов рекламы наркотиков.