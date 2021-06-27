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Рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V» дали разработчики

inform.kz

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Российские ученые опубликовали обновленные рекомендации по вакцинации «Спутником V» беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz.

В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 «Спутник V», опубликованной на сайте medum.ru, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Отмечается, что пока нет опыта клинического применения препарата во время беременности.

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие и перинатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода«, — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что невозможно исключить риск нежелательных последствий для детей, находящихся на грудном вскармливанииматери, вакцинированной «Спутником V».

«Клинические данные по применению препарата Гам-КОВИД-Вак у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано«, — сообщается на сайте.

 

 

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