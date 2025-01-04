Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Адиль Утембаев назвал факторы, на которые ориентируются вкладчики банков, сообщает zakon.kz

В подкасте финансового обозревателя Батырхана Елемеса он отметил, что высокая ставка, оказывается, важна не всем.

«Мы провели соцопрос и получили такие результаты. Чуть меньше половины респондентов отметили, что для них ставка вознаграждения является важным моментом, но 35% сказали, что для них гибкость, возможность снятия и пополнения тоже является важным фактором. Третий фактор – рейтинг банка, четвертый – удобство мобильного приложения. Банки – лидеры по привлечению депозитов привлекают население не только ставкой», – сказал председатель КФГД, отметив, что с января 2024 года КФГД больше не устанавливает предельные ставки для всех банков напрямую. Сейчас действует более гибкий механизм.

Люди должны понимать, что, если хранят деньги в пределах гарантируемой суммы, они защищены, отметил Адиль Утембаев, и ощущение защищенности фонд намерен донести до всех.

Самый простой депозит – это несрочный, рассказал Адиль Утембаев, пояснив, что все в рамках классификации КФГД. Это гибкий депозит, который не имеет штрафов за досрочное изъятие денег сверх неснижаемого остатка. Могут быть штрафы за расторжение, но снимать до минимального остатка можно беспрепятственно. Эти депозиты предлагает большинство банков.

«Несрочный депозит тоже заключается на какой-то срок. Он может заключаться на 6 или 12 месяцев. Это значит, что банк по этому депозиту гарантирует ставку на протяжении 6 или 12 месяцев, и в течение этого срока можно снимать, пополнять», – отметил глава КФГД.

По словам Адиля Утембаева, отличие срочного депозита в том, что с него нельзя просто так снять деньги – будет штраф. Срочный депозит может быть как с правом пополнения (можно пополнять при той же ставке), так и без права пополнения. На такие депозиты приходится небольшая доля, но, возможно, этот сектор будет развиваться, добавил спикер.

Депозит, по которому повышенная гарантия КФГД в 20 миллионов тенге, – это сберегательный. У него так же, как и у срочного депозита, есть штрафы за досрочное изъятие денег (причем, частичное снятие не предусмотрено, только полное с потерей вознаграждения – прим.ред). А главное, чтобы снять деньги, нужно предупредить банк за 30 дней. По сберегательным депозитам, по словам спикера, банки предлагают самые высокие ставки, что компенсирует ограничения. Их, к тому же, можно обернуть в преимущество: на депозитах без возможности снятия проще всего копить деньги, избегая импульсивных покупок.

Спикеры обменялись и практическими идеями для вкладчиков, как получить максимальный доход.

Например, если ставки по депозитам в банках идут вверх, можно открыть новый депозит по повышенной ставке, на 12 месяцев, можно и на минимальную сумму. Тогда в течение следующих 12 месяцев сохранится высокая ставка при пополнении.

«Если сумма большая, вес имеют и один-полтора процента», – отметил Батырхан Елемес.

Спикеры рекомендуют следить, как движется базовая ставка Национального Банка. Некоторые банки автоматически повышают ставки по депозитам своих клиентов. Если же этого не произошло, и вы хотите перевести деньги на более доходный новый депозит – читайте договор банковского вклада: возможно, следует переводить только сверх минимального остатка, а не расторгать действующий депозит полностью, иначе можно потерять вознаграждение.

Самое главное правило сейчас – опасаться мошенников, не называть коды из смс, реквизиты карточек, подчеркнул Адиль Утембаев.

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