Рекомендовано снизить предельную ставку по несрочным депозитам в тенге — КФГД РК

Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендовал незначительно снизить предельную ставку по несрочным депозитам в тенге.

Несрочные депозиты в тенге – наиболее популярный вид депозита среди казахстанцев. Они позволяют снимать и пополнять средства в любое время без потери процентов. Именно по ним КФГД рекомендует казахстанским банкам снизить максимальную ставку вознаграждения.

C 1 декабря новая предельная ставка составит 15,3% вместо 15,5%. К слову, пока еще действует высокая ставка, Home Credit Bank предлагает открыть депозит «Простой» с годовой эффективной ставкой вознаграждения 15,5% на 12 месяцев и минимальной суммой вклада от 1000 тенге. Этот депозит также позволяет частично снимать/докладывать, а проценты начисляются каждый день. Годовые эффективные ставки вознаграждения по другим видам депозитов, таким как «Сберегательный Хоум Плюс» (17% ГЭСВ) и «Сберегательный Хоум» (17,8% ГЭСВ), остаются без изменений, а ставки по ним и так одни из самых высоких на рынке. Депозит легко открыть как в отделениях Home Credit Bank, так и в мобильном приложении. Успейте зафиксировать высокую ставку, до декабря осталось всего 3 дня.

В декабре 2023 года действуют следующие предельные ставки вознаграждения* по вновь привлекаемым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой вознаграждения:

Категория депозита По депозитам без пополнения, % По депозитам с пополнением, % Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 1. Депозиты в национальной валюте 1.1 Несрочные депозиты 15,5 15,3 ▼ 15,5 15,3 ▼ 1.2 Срочные депозиты 3 месяца 17,3** 17,3** 16,8** 16,8** 6 месяцев 17,3** 17,3** 16,8** 16,8** 12 месяцев 14,8** 14,8** 14,5 14,5 24 месяца 10,7** 10,7** 10,5 10,5 1.3 Сберегательные депозиты 3 месяца 18,3** 18,3** 17,8** 17,8** 6 месяцев 18,3** 18,3** 17,8** 17,8** 12 месяцев 16,9** 16,9** 15,7 15,7 24 месяца 14,3** 14,3** 13,5 13,5 2. Депозиты в иностранной валюте 2.1 Несрочные депозиты 1,0 1,0 1,0 1,0 2.2 Срочные депозиты до 12 месяцев 1,0 1,0 1,0 1,0 12 месяцев и более 1,0 1,0 1,0 1,0 2.3 Сберегательные депозиты до 12 месяцев 1,0 1,0 1,0 1,0 12 месяцев и более 1,0 1,0 1,0 1,0

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