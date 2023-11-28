Рекомендовано снизить предельную ставку по несрочным депозитам в тенге — КФГД РК

Фото alau.kz/Н.Луговской
Казахстанский фонд гарантирования депозитов рекомендовал незначительно снизить предельную ставку по несрочным депозитам в тенге.
Несрочные депозиты в тенге – наиболее популярный вид депозита среди казахстанцев. Они позволяют снимать и пополнять средства в любое время без потери процентов. Именно по ним КФГД рекомендует казахстанским банкам снизить максимальную ставку вознаграждения.
C 1 декабря новая предельная ставка составит 15,3% вместо 15,5%. К слову, пока еще действует высокая ставка, Home Credit Bank предлагает открыть депозит «Простой» с годовой эффективной ставкой вознаграждения 15,5% на 12 месяцев и минимальной суммой вклада от 1000 тенге. Этот депозит также позволяет частично снимать/докладывать, а проценты начисляются каждый день. Годовые эффективные ставки вознаграждения по другим видам депозитов, таким как «Сберегательный Хоум Плюс» (17% ГЭСВ) и «Сберегательный Хоум» (17,8% ГЭСВ), остаются без изменений, а ставки по ним и так одни из самых высоких на рынке. Депозит легко открыть как в отделениях Home Credit Bank, так и в мобильном приложении. Успейте зафиксировать высокую ставку, до декабря осталось всего 3 дня.
В декабре 2023 года действуют следующие предельные ставки вознаграждения* по вновь привлекаемым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой вознаграждения:
|Категория депозита
|По депозитам без пополнения, %
|По депозитам с пополнением, %
|Ноябрь 2023
|Декабрь 2023
|Ноябрь 2023
|Декабрь 2023
|1.
|Депозиты в национальной валюте
|1.1
|Несрочные депозиты
|15,5
|15,3 ▼
|15,5
|15,3 ▼
|1.2
|Срочные депозиты
|3 месяца
|17,3**
|17,3**
|16,8**
|16,8**
|6 месяцев
|17,3**
|17,3**
|16,8**
|16,8**
|12 месяцев
|14,8**
|14,8**
|14,5
|14,5
|24 месяца
|10,7**
|10,7**
|10,5
|10,5
|1.3
|Сберегательные депозиты
|3 месяца
|18,3**
|18,3**
|17,8**
|17,8**
|6 месяцев
|18,3**
|18,3**
|17,8**
|17,8**
|12 месяцев
|16,9**
|16,9**
|15,7
|15,7
|24 месяца
|14,3**
|14,3**
|13,5
|13,5
|2.
|Депозиты в иностранной валюте
|2.1
|Несрочные депозиты
|1,0
|1,0
|1,0
|1,0
|2.2
|Срочные депозиты
|до 12 месяцев
|1,0
|1,0
|1,0
|1,0
|12 месяцев и более
|1,0
|1,0
|1,0
|1,0
|2.3
|Сберегательные депозиты
|до 12 месяцев
|1,0
|1,0
|1,0
|1,0
|12 месяцев и более
|1,0
|1,0
|1,0
|1,0