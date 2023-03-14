Рекомендуют не затягивать. Стартует прием документов от родителей первоклассников

Вот уже несколько лет эта процедура переведена в электронный формат, то есть документы загружаются либо через платформу eGov.kz, либо через портал «Сакура».

С первого апреля в Казахстане стартует прием заявлений от родителей будущих первоклассников.

«Перечень документов, который необходим для подачи заявления в первый класс — это сканированная копия, фотография, паспорт здоровья — 026 форма. И мед справка. Прививочная карта 065 формы. Вот данные документы необходимо отсканировать и поместить в информационную систему», — сообщила руководитель сектора развития общего и среднего образования отдела образования Костаная Галия Елешова.

Если у родителей возникают сложности, и самостоятельно сделать это не получается, они могут обратиться в школу. В каждой из них есть уголки самообслуживания и специалисты, которые готовы прийти на помощь.

«В принципе это не новая форма, уже несколько лет в электронном формате, поэтому в принципе уже сейчас начинают поступать звонки, как это осуществить, как подавать документы, поэтому в первую половину апреля мы уже ждем что заявки будут поданы родителями», — отметила Елешова.

Самый частый вопрос, можно ли подать документы в школу, не относящуюся к месту прописки. Такой вариант возможен, говорят в отделе образования. Зачисляются дети сначала по прописке, остальные на квотные места.

«Зачастую родители смотрят как удобнее им. Где-то поближе к работе, где-то бабушка-дедушка проживают поближе. Но в первую очередь мы, конечно, рекомендуем родителям обращаться по месту проживания, потому что это для ребенка важно. Дорога. Переводить, уводить, то конечно было бы удобнее, чтобы родители учитывали данный момент», — говорит Галия Елешова.

Количество первоклассников в Костанае ежегодно увеличивается. Если в 2021-ом их было 3774, то в 2022-ом уже 4155. В этом же ожидается поступления заявлений от четырех тысяч трех сотен будущих первоклашек.

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