Реконструкция улицы в Костанае под вопросом

В Костанае сохраняется неопределённость по реконструкции улицы Баймагамбетова. Проект, стоимость которого превышает 5 млрд тенге, пока не получил финансовой поддержки.

По словам акима города Марата Жундубаева, на сегодняшний день работы не объявлены именно из-за отсутствия подтверждённого финансирования.

«Единственный вопрос теперь по Баймагамбетова. Там реконструкция — более 5 млрд тенге. На сегодняшний день финансирование пока не поддерживается, поэтому мы ещё не объявляли. При наличии средств эту работу начнём, но пока вопрос остаётся открытым. Причём речь идёт не столько о самой дороге, сколько о реконструкции инженерных сетей», — отметил глава города.

В акимате уточняют, что окончательное решение будет принято после определения источников финансирования.

