Реконструкция ДЮСШ Костаная начнется только в 2022 году

С 2001 года в здании одной из городских ДЮСШ не было капитального ремонта. В итоге с потолка сыпется штукатурка, а напольное покрытие в спортивном зале угрожает травмами, передает alau.kz

Над потолком бассейна нависают полотна ткани. Так в ДЮСШ имени Кадырбека Оспанова уже давно защищают купающихся от падающей на голову и в воду штукатурки. Это такая местная идея от безысходности. Ведь капитального ремонта здесь не было с 2001 года.

«С 1979 года здание существует. С 1979 года, соответственно, как и у любого здания у него есть свой износ. Здесь агрессивная среда, испарения постоянно вода с хлором. Испаряется. Здесь система вытяжная плохо работает. С плит падает штукатурка. Видна кое-где арматура»,- рассказал руководитель ДЮСШ им. К.Оспанова Нуржан Ермагамбетов.

А в спортивном зале прорезиненное покрытие приходит в негодность. Есть риск, что образовавшиеся углубления и трещины могут привести к травмам. Нынешний директор ДЮСШ обо всем этом рассказывает с болью. Говорит, что чинить полы и крышу нужно было несколько лет назад, еще до его вступления в должность. Ведь проблем и без того здесь накопилось достаточно.

«Энергоснабжение должно быть экономное. Должны быть диодовые лампочки. У нас еще кое-где лампочки есть с Советского Союза, не заменены. Все нужно делать. Реконструкцию. Менять это все. Плюс система отопления – тоже самое. Надо обновлять ее»,- продолжил Нуржан Ермагамбетов.

Своими силами ДЮСШ способно только на косметический и текущий ремонт. Его и провели сотрудники в этом году. Сами. Покрасили стены и потолок, поменяли кафель, кое-где заменили проводку. И, в общем-то, к приему детей после карантина стали готовы. Но мысли о реконструкции по-прежнему беспокоят руководство.

«На данный момент мы подготовили обследование. После этого мы подали в управление строительства на реконструкцию. Они сейчас разрабатывают ПСД с апреля по сентябрь. После разработки ПСД будет гос.экспертиза. После прохождения экспертизы будут строительно-монтажные работы»,- пояснил руководитель ДЮСШ.

Бумажная волокита растянется на пару лет. Директор ДЮСШ предполагает, что в лучшем случае работы начнут в 2022 году. Получится ли этот срок приблизить — он не уверен. И даже сумму, которую придется затратить на реконструкцию, пока не озвучивает. Нуржан Ермагамбетов надеется, что гос.органы позволят выделить из бюджета деньги на все запрошенные им работы. А ведь помимо них ДЮСШ нуждается и в замене части тренажеров. О том, что в итоге войдет в утвержденный план работ, в лучшем случае говорить можно будет к концу этого года. Пока же очевидно одно, закрепленная сетка не сможет заменять потолок слишком долго.

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