Реконструкция канализационных насосных станций началась в Костанае

В Костанае началась реконструкция канализационных насосных станций. На это по госпрограмме было выделено полтора миллиарда тенге. Оборудование на станциях, почти за 50 лет существования, пришло в негодность. Поэтому на некоторых объектах будет не ремонт, а крупное строительство с созданием фильтра для мусора, ограждением территории и появлением контрольно-пропускных зон, передает alau.kz

В районе микрорайона Наурыз находится одна из крупных канализационных насосных станций города. Ее производительность 30 тысяч кубометров в сутки, как пояснил директор «Костанай-Су», это практически 30 процентов стоков города. Сегодня здесь проводятся масштабные строительные работы. По программе «Дорожной карты занятости» на реконструкцию этой станции было выделено 580 млн тенге. Эти деньги пойдут на строительство новой станции, взамен этой. Установку 4 современных насосов. Кроме того, предусматривается и ограждение санитарно-охранной зоны и создание контрольно-пропускного пункта. Такие же работы запланированы и на главной станции города.

«Ее производительность составляет 125 тысяч кубометров в сутки. Там будет строительство зданий решеток у нас проводиться, крупные задвижки будут, оборудование меняться, ремонт кровли, также ограждение санитарно-охранной зоны будет проведено. Электрическая часть будет реконструирована», — рассказал директор ГКП «Костанай-су» Еркебулан Файзулаев.

Интересным новшеством станет здание решеток. Оно поможет задерживать крупный мусор, бутылки, тряпки. Ведь, несмотря на то что в канализации их быть не должно, такой мусор там не редкость. Все собранные отходы будут вывозить в специальные организации для утилизации. На реконструкцию главной канализационной насосной станции города выделено почти 700 млн тенге. Всего в городе 23 КНС, в этом году замена оборудования началась на 5 станциях.

«В районе КЖБИ №1, КНС №2 это мкрн Наурыз, КНС онкодиспансер на территории онкодиспансера, КНС 5а это на Каирбекова, Кубеева район примерно и ГКНС. Это главная канализационная насосная станция. Она принимает весь город и на ней проводятся большие работы по реконструкции», — пояснил Еркебулан Файзулаев.

На всех объектах, кроме КНС на территории онкодиспансера, работы будут завершены в следующем году. В Костанай-су рассказали, что все станции были построены еще в 1970 годах, и в среднем период их эксплуатации должен составлять 35 лет. Наши станции этот срок значительно превысили, так что на сегодня износ оборудования очень высокий. На 5 КНС уже проводится реконструкция, но еще 10 также нуждаются в обновлении.

«Строительство данных КНС улучшит экологическую ситуацию, даст возможность улучшить качество предоставляемых услуг, снизит аварийность, снизит эксплуатационные затраты и самое главное позволит обеспечить надежное водоотведение города Костанай», — считает Еркебулан Файзулаев.

Еркебулан Файзулаев уточнил, что на реконструкцию станций по госпрограмме был предусмотрен 1 млрд 600 млн тенге.

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