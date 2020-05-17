Реконструкция Корейского моста началась в Костанае

В Костанае приступили к реконструкции моста через реку Тобол (Корейский мост). Об этом сообщается на странице Instagram руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Олжаса Нургалиева.

«Сегодня ознакомили акима области с началам строительства автомобильного моста через р. Тобол (Корейский мост). Проект планируется завершить в 2021 году. На сегодняшний день по данному мосту интенсивное движение автомобилей, так как он соединяет областной центр и город Тобыл, где население более 24 тыс. человек. Длинна моста составляет 261 метр. По обоим сторонам предусмотрены пешеходные переходы, светодиодное освещение и видеонаблюдение. В этом году планируется перенос сетей и забивка 140-ка свай из буро-набивных опор, на которых будет держаться вся конструкция моста»,- написал Олжас Нургалиев.

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