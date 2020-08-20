Реконструкция улицы Чкалова близится к концу, поэтому маршрутная схема города будет пересмотрена

Крупный проект по реконструкции улицы Чкалова завершится уже в сентябре. Сейчас там уже заменили инженерные коммуникации, расширили проезжую часть и установили дорожные знаки. А сама улица стала сквозной. Именно поэтому власти города будут пересматривать всю маршрутную схему города, чтобы запустить там дополнительные автобусы, передает alau.kz

Еще в прошлом году в Костанае началась реконструкция улицы Чкалова. Здесь расширили проезжую часть до 14 метров. А автолюбители теперь могут попасть с нее сразу на проспект Абая. Для этого там демонтировали старые коммуникации, которые проходили над землей и проложили новые — теплотрассу и водопровод. Но на этом реконструкция не завершилась. Крупный проект был поделен на два этапа и в этом году рабочие занимаются второй частью.

«Это у нас от Абая до улицы Карбышева, где также эта улица у нас запланирована, соединить эту часть улицы через Абая. И на том, и на том участке подрядная организация ТОО «Арвис» выполняет работы. Уже наверно в сентябре мы завершим улицу Чкалова», — рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нуралы Есергепов.

Работы близятся к концу и на этой улице заметны приятные изменения. Огромных ям больше нет, старые остановки, которые не спасали ни от дождя, ни от снега заменили, установили урны, светофоры, дорожные знаки и даже создали искусственную неровность для принудительного снижения скорости водителями. В общем, благоустроили территорию по всем правилам. Появилось здесь и два вот таких дополнительных остановочных кармана. Пока автобусы тут не проезжают, но в скором времени это изменится.

«Будут внесены изменения в маршрутную сеть города. Для связки, увязания, закольцовки через улицу Чкалова. Также вот на этом участке у нас находится ГКП «Костанай-су», где работает очень много людей, более 1000 человек. Скорее всего будем увязываться как-то с этим коммунальным предприятием», — пояснил Нуралы Есергепов.

Нуралы Есергепов пояснил, что в границах улицы Карбышева и проспекта Абая также появится несколько новых остановочных павильонов. В отделе ЖКХ ждут завершения всего проекта подрядчиком. После чего, с учетом мнения костанайцев будут рассматриваться варианты маршрутов, которые будет оптимальнее всего запустить по этому участку. По словам Нуралы Есергепова планируется это сделать к концу года. Что касается двух привычных маршрутов №10 и 19, которые еще с прошлого года объезжают улицу Чкалова, то они вернутся к привычному маршруту в сентябре.

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