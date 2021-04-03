Рекорд по числу заражений коронавирусом побит в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 2 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2122 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это рекордное количество заражений за сутки в республике с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне (1 апреля), когда было зафиксировано 2077 заражений в сутки. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.

Всего в стране подтвержден 251 053 случай, из них:

в городе Алматы – 35631 (+647),

в городе Нур-Султан – 32180 (+438),

в ВКО – 22963(+42),

в Павлодарской области – 19179 (+31),

в Атырауской области – 18940 (+110),

в Карагандинской области – 17980 (+85),

в Акмолинской области – 15468 (+48),

в ЗКО – 15362 (+112),

в Костанайской области – 13892 (+35),

в СКО – 13086 (+17),

в Алматинской области – 14195 (+258),

в городе Шымкенте – 7018 (+66),

в Жамбылской области – 6464 (+23),

в Актюбинской области – 5586 (+137),

в Туркестанской области – 4531 (+16),

в Мангистауской области – 4475 (+25),

в Кызылординской области – 4103 (+32).

В то же время в республике 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 448,

в городе Алматы — 412,

в городе Шымкенте — 3,

в Актюбинской области — 19,

в Алматинской области — 144,

в Атырауской области — 18,

в ВКО — 28,

в ЗКО — 63,

в Карагандинской области — 71,

в Костанайской области — 6,

в Кызылординской области — 6,

в Мангистауской области — 15,

в Павлодарской области — 15,

в СКО — 10,

в Туркестанской области — 1.

Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.

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