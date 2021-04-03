Рекорд по числу заражений коронавирусом побит в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 2 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2122 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Это рекордное количество заражений за сутки в республике с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне (1 апреля), когда было зафиксировано 2077 заражений в сутки. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.
Всего в стране подтвержден 251 053 случай, из них:
- в городе Алматы – 35631 (+647),
- в городе Нур-Султан – 32180 (+438),
- в ВКО – 22963(+42),
- в Павлодарской области – 19179 (+31),
- в Атырауской области – 18940 (+110),
- в Карагандинской области – 17980 (+85),
- в Акмолинской области – 15468 (+48),
- в ЗКО – 15362 (+112),
- в Костанайской области – 13892 (+35),
- в СКО – 13086 (+17),
- в Алматинской области – 14195 (+258),
- в городе Шымкенте – 7018 (+66),
- в Жамбылской области – 6464 (+23),
- в Актюбинской области – 5586 (+137),
- в Туркестанской области – 4531 (+16),
- в Мангистауской области – 4475 (+25),
- в Кызылординской области – 4103 (+32).
В то же время в республике 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане — 448,
- в городе Алматы — 412,
- в городе Шымкенте — 3,
- в Актюбинской области — 19,
- в Алматинской области — 144,
- в Атырауской области — 18,
- в ВКО — 28,
- в ЗКО — 63,
- в Карагандинской области — 71,
- в Костанайской области — 6,
- в Кызылординской области — 6,
- в Мангистауской области — 15,
- в Павлодарской области — 15,
- в СКО — 10,
- в Туркестанской области — 1.
Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области