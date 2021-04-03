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Рекорд по числу заражений коронавирусом побит в Казахстане

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За прошедшие сутки (по данным на 2 апреля) в Казахстане было зарегистрировано 2122 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Это рекордное количество заражений за сутки в республике с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне (1 апреля), когда было зафиксировано 2077 заражений в сутки. До этого больше всего случаев (1962 за сутки) выявили 9 июля 2020 года.

Всего в стране подтвержден 251 053 случай, из них:

  • в городе Алматы – 35631 (+647),
  • в городе Нур-Султан – 32180 (+438),
  • в ВКО – 22963(+42),
  • в Павлодарской области – 19179 (+31),
  • в Атырауской области – 18940 (+110),
  • в Карагандинской области – 17980 (+85),
  • в Акмолинской области – 15468 (+48),
  • в ЗКО – 15362 (+112),
  • в Костанайской области – 13892 (+35),
  • в СКО – 13086 (+17),
  • в Алматинской области – 14195 (+258),
  • в городе Шымкенте – 7018 (+66),
  • в Жамбылской области – 6464 (+23),
  • в Актюбинской области – 5586 (+137),
  • в Туркестанской области – 4531 (+16),
  • в Мангистауской области – 4475 (+25),
  • в Кызылординской области – 4103 (+32).

В то же время в республике 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане — 448,
  • в городе Алматы — 412,
  • в городе Шымкенте — 3,
  • в Актюбинской области — 19,
  • в Алматинской области — 144,
  • в Атырауской области — 18,
  • в ВКО — 28,
  • в ЗКО — 63,
  • в Карагандинской области — 71,
  • в Костанайской области — 6,
  • в Кызылординской области — 6,
  • в Мангистауской области — 15,
  • в Павлодарской области — 15,
  • в СКО — 10,
  • в Туркестанской области — 1.

Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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