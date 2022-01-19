«Рекорд» заражений ковидом за пандемию зафиксирован в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 января 2022 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 4 874,

в городе Алматы – 1 580,

в городе Шымкент – 450,

в Акмолинской области –420,

в Актюбинской области – 366,

в Алматинской области – 329,

в Атырауской области – 584,

в ВКО – 394,

в Жамбылской области – 233,

в ЗКО – 440,

в Карагандинской области – 2 669,

в Костанайской области – 291,

в Кызылординской области – 236,

в Мангистауской области – 233,

в Павлодарской области – 515,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 117.

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