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«Рекорд» заражений ковидом за пандемию зафиксирован в Казахстане

gazeta.ru

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 января 2022 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 4 874,
  • в городе Алматы – 1 580,
  • в городе Шымкент – 450,
  • в Акмолинской области –420,
  • в Актюбинской области – 366,
  • в Алматинской области – 329,
  • в Атырауской области – 584,
  • в ВКО – 394,
  • в Жамбылской области – 233,
  • в ЗКО – 440,
  • в Карагандинской области – 2 669,
  • в Костанайской области – 291,
  • в Кызылординской области – 236,
  • в Мангистауской области – 233,
  • в Павлодарской области – 515,
  • в СКО – 143,
  • в Туркестанской области – 117.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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