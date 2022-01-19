«Рекорд» заражений ковидом за пандемию зафиксирован в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 января 2022 года в Казахстане
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За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 4 874,
- в городе Алматы – 1 580,
- в городе Шымкент – 450,
- в Акмолинской области –420,
- в Актюбинской области – 366,
- в Алматинской области – 329,
- в Атырауской области – 584,
- в ВКО – 394,
- в Жамбылской области – 233,
- в ЗКО – 440,
- в Карагандинской области – 2 669,
- в Костанайской области – 291,
- в Кызылординской области – 236,
- в Мангистауской области – 233,
- в Павлодарской области – 515,
- в СКО – 143,
- в Туркестанской области – 117.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области