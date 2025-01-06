В 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан – это рекордное количество за 30 лет, сообщает Zakon.kz.
По данным МВД от 6 января 2025 года, одной из причин тому стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей.
«Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному – 109 лет», – отметили в ведомстве.
Кроме того, в порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов.
Также в 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих.
«Кроме того, в рамках реализации послания президента, 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре», – отметили в МВД.