Рекордное количество сильных ураганов прогнозируют синоптики в 2024 году

Синоптики ожидают от четырёх до семи крупнейших ураганов со скоростью ветра более 178 км/ч (50 м/с), сообщает informburo.kz

Американские синоптики прогнозируют необычайно большое количество ураганов в этом году, сезон которых начнётся в Атлантике 1 июня, сообщает Reuters.

Синоптики ожидают от четырёх до семи крупнейших ураганов, отметил администратор Национального управления океанических и атмосферных исследований США Рик Спинрад.

В среднем за сезон ураганов возникает 14 штормов (скорость ветра не менее 63 км/ч), из которых семь становятся ураганами (скорость ветра более 119 км/ч), а три становятся «сильными», со скоростью ветра более 178 км/ч.

Ожидается, что тёплая температура моря и уменьшающиеся условия сдвига ветра в разгар сезона ураганов в августе и сентябре будут способствовать усилению штормов в этом году, говорят синоптики.

«Этот прогноз имеет более высокие диапазоны, чем в 2005 году», – сказал ведущий синоптик Мэтью Розенкранс. (В 2005 году количество ураганов достигло рекордной цифры за всю историю метеорологических наблюдений США – 28.)

По прогнозу AccuWeather, вероятность возникновения 30 или более штормов в сезоне ураганов 2024 года, который продлится с начала июня до 30 ноября, составляет 10-15%.

В 2023 году произошло три крупных урагана. Самый разрушительный – «Идалия» – прошёл по западному побережью Флориды, принеся значительные разрушения.

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