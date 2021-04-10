Рекордное количество случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 9 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Сутками ранее сообщалось о 2440 новых заболевших. 7 апреля в стране было зафиксировано 2586 случаев (из них 710 в Алматы), что стало рекордом с начала пандемии.
Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:
- в Алматы — 40 370 (+715),
- в Нур-Султане — 35 001 (+548),
- в ВКО — 23 259 (+59),
- в Павлодарской области — 19 433 (+37),
- в Атырауской области — 19 741 (+146),
- в Карагандинской области — 18 886 (+171),
- в Акмолинской области — 15 997 (+99),
- в ЗКО — 16 140 (+130),
- в Алматинской области — 16 234 (+369),
- в Костанайской области — 14 128 (+32),
- в СКО — 13 277 (+44),
- в Шымкенте — 7469 (+85),
- в Жамбылской области — 6690 (+39),
- в Актюбинской области — 6402 (+166),
- в Туркестанской области — 4661 (+21),
- в Мангистауской области — 4659 (+31),
- в Кызылординской области — 4330 (+42).
Также за сутки в республике зарегистрировали 1511 человек выздоровевшими от COVID-19:
- в Нур-Султане — 587,
- в Алматы — 242,
- в Шымкенте — 21,
- в Акмолинской области — 53,
- в Актюбинской области — 79,
- в Алматинской области — 119,
- в Атырауской области — 38,
- в ВКО — 39,
- в Жамбылской области — 7,
- в ЗКО — 119,
- в Карагандинской области — 84,
- в Костанайской области — 23,
- в Кызылординской области — 8,
- в Мангистауской области — 11,
- в Павлодарской области — 50,
- в СКО — 16,
- в Туркестанской области — 15.
Всего в стране выздоровели 232 835 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области