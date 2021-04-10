Рекордное количество случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 9 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о 2440 новых заболевших. 7 апреля в стране было зафиксировано 2586 случаев (из них 710 в Алматы), что стало рекордом с начала пандемии.

Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:

в Алматы — 40 370 (+715),

в Нур-Султане — 35 001 (+548),

в ВКО — 23 259 (+59),

в Павлодарской области — 19 433 (+37),

в Атырауской области — 19 741 (+146),

в Карагандинской области — 18 886 (+171),

в Акмолинской области — 15 997 (+99),

в ЗКО — 16 140 (+130),

в Алматинской области — 16 234 (+369),

в Костанайской области — 14 128 (+32),

в СКО — 13 277 (+44),

в Шымкенте — 7469 (+85),

в Жамбылской области — 6690 (+39),

в Актюбинской области — 6402 (+166),

в Туркестанской области — 4661 (+21),

в Мангистауской области — 4659 (+31),

в Кызылординской области — 4330 (+42).

Также за сутки в республике зарегистрировали 1511 человек выздоровевшими от COVID-19:

в Нур-Султане — 587,

в Алматы — 242,

в Шымкенте — 21,

в Акмолинской области — 53,

в Актюбинской области — 79,

в Алматинской области — 119,

в Атырауской области — 38,

в ВКО — 39,

в Жамбылской области — 7,

в ЗКО — 119,

в Карагандинской области — 84,

в Костанайской области — 23,

в Кызылординской области — 8,

в Мангистауской области — 11,

в Павлодарской области — 50,

в СКО — 16,

в Туркестанской области — 15.

Всего в стране выздоровели 232 835 человек от COVID-19.

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