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Рекордное количество случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

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За прошедшие сутки  (по данным на 9 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о 2440 новых заболевших. 7 апреля в стране было зафиксировано 2586 случаев (из них 710 в Алматы), что стало рекордом с начала пандемии.

Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:

  • в Алматы — 40 370 (+715),
  • в Нур-Султане — 35 001 (+548),
  • в ВКО — 23 259 (+59),
  • в Павлодарской области — 19 433 (+37),
  • в Атырауской области — 19 741 (+146),
  • в Карагандинской области — 18 886 (+171),
  • в Акмолинской области — 15 997 (+99),
  • в ЗКО — 16 140 (+130),
  • в Алматинской области — 16 234 (+369),
  • в Костанайской области — 14 128 (+32),
  • в СКО — 13 277 (+44),
  • в Шымкенте — 7469 (+85),
  • в Жамбылской области — 6690 (+39),
  • в Актюбинской области — 6402 (+166),
  • в Туркестанской области — 4661 (+21),
  • в Мангистауской области — 4659 (+31),
  • в Кызылординской области — 4330 (+42).

Также за сутки в республике зарегистрировали 1511 человек выздоровевшими от COVID-19:

  • в Нур-Султане — 587,
  • в Алматы — 242,
  • в Шымкенте — 21,
  • в Акмолинской области — 53,
  • в Актюбинской области — 79,
  • в Алматинской области — 119,
  • в Атырауской области — 38,
  • в ВКО — 39,
  • в Жамбылской области — 7,
  • в ЗКО — 119,
  • в Карагандинской области — 84,
  • в Костанайской области — 23,
  • в Кызылординской области — 8,
  • в Мангистауской области — 11,
  • в Павлодарской области — 50,
  • в СКО — 16,
  • в Туркестанской области — 15.

Всего в стране выздоровели 232 835 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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