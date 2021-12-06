Рекордное количество заявок подали казахстанцы на снятие пенсионных

За третье декабря казахстанцы подали 16 тысяч заявок на использование пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

«Через платформу enpf-otbasy.кz за последние три дня было подано 46 тысяч заявок на использование ЕПВ На сегодня по 43 744 заявкам пользователи платформы ждут поступления средств с ЕНПФ на свои специальные счета в «Отбасы банке» на общую сумму 242 миллиарда тенге. Только в пятницу, 3 декабря, от казахстанцев поступило 16 000 заявок на использование пенсионных излишков. Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения«, — заявили в «Отбасы банке».

Отмечается, что в обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2 200 заявок в день.

Среди целей использования накоплений лидирует полный выкуп жилья, частичное погашение ипотеки в банках и частично погашение займов в «Отбасы банке». Также очень популярна функция переуступки своих средств родственникам.

«Несмотря на повышенный интерес граждан к платформе enpf-otbasy.кz, она работает в штатном режиме без перебоев. И до конца декабря с ее помощью можно использовать сумму единовременных пенсионных выплат, рассчитанную еще по показателям 2021 года. После поступления ЕПВ на специальный счет в «Отбасы банке» на пользование средствами предоставляется 45 рабочих дней. За это время можно успеть подтвердить цель использования пенсионных излишков или изменить ее, если появятся новые обстоятельства или новые цели. Использовать свои пенсионные излишки казахстанцы могут на полное или частичное погашение действующей ипотеки, на полный выкуп недвижимости, в качестве первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома (включая приобретение земельного участка), погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа, на лечение», — говорится в сообщении.

На 3 декабря 2021 года этой возможностью уже воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 триллиона тенге. Большая часть из них смогла приобрести жилье без ипотеки (171 598 человек). Чаще всего жилье с помощью пенсионных излишков покупают в Нур-Султане, Мангистауской области и Алматы. Меньше всего интерес к использованию ЕПВ проявляют жители Северо-Казахстанской области.

В 83 процентах случаев казахстанцы, которые внесли первоначальный взнос для получения займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ, предпочли покупку вторичного жилья и 17 процентов приобрели квартиры у застройщиков.

Использовать свои пенсионные накопления сверх порога достаточности на лечение смогли 51 884 казахстанцев на сумму 51,9 миллиарда тенге.

Средний возраст граждан, использовавших ЕПВ — 41 год, в 68 процентах случаев — это мужчины.

Из 338 499 казахстанцев 40 процентов свои жилищные условия улучшили благодаря тому, что их родственники частично или полностью уступили им свои накопления.

«На данный момент сотрудники «Отбасы банка» работают над опцией «Пополнение вкладов ЖСС за счет средств ЕПВ». Она будет доступна сразу, как только государственные органы утвердят изменения в правила использования пенсионных излишков», — заключили в организации.

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