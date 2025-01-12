В декабре в Казахстане оформили рекордное количество сделок купли-продажи жилья за последние два с половиной года — 50 046, сообщает Бюро национальной статистики, сообщает krisha.kz

Последний раз похожий показатель фиксировался в апреле 2022 года и в разные месяцы 2021-го: в период ажиотажного спроса за счёт изъятия пенсионных.

Изменения за месяц

По сравнению с ноябрём количество сделок увеличилось на 27 %. Активный спрос наблюдался во всех регионах, кроме Алматинской области (—0.2 %).

Наибольший рост произошёл в Кызылординской (+70.2 %), Жамбылской (+45.3 %) областях и Астане (+42.2 %).

В Алматы и Шымкенте: +17.4 и 33.8 % соответственно.

Что изменилось за год

В годовой динамике (январь — декабрь 2024 года к январю — декабрю 2023-го) сделки по Казахстану выросли на 16.8 %.

В большинстве регионов был стабильный прирост, кроме ВКО (—0.6 %).

Регионы-лидеры по количеству сделок за год:

ЗКО (+42.8 %);

Шымкент (+27.4 %);

Алматы (+26.5 %).

В Астане рост на 22.7 %.

В динамике месяц к месяцу (декабрь 2024-го к декабрю 2023-го) сделки выросли на 32.3 %.

Регион Декабрь, сделки К нояб., % 2024 к 2023 гг., % РК 50 046 27.0 16.8 Абай 1 175 23.7 13.8 Акмолинская 1 951 35.6 8.8 Актюбинская 2 048 22.6 22.0 Алматинская 2 400 –0.2 20.1 Атырауская 1 655 41.1 18.0 ЗКО 1 792 6.7 42.8 Жамбылская 1 520 45.3 4.1 Жетысу 970 18.0 6.6 Карагандинская 3 638 21.5 1.6 Костанайская 1 711 20.2 8.3 Кызылординская 1 200 70.2 6.4 Мангистауская 2 565 39.2 10.5 Павлодарская 1 688 26.3 24.5 СКО 933 20.4 16.1 Туркестанская 1 705 27.4 0.1 Улытау 645 31.4 14.5 ВКО 1 391 25.7 –0.6 Астана 9 911 42.2 22.7 Алматы 8 845 17.4 26.5 Шымкент 2 293 33.8 27.4

Как менялось количество сделок с момента запуска пенсионной кампании:

2021 год, запуск пенсионной кампании — 606 056 сделок.

В апреле 2022 г. пороги пенсионных подняли на 70 % в среднем, поэтому число сделок составило 465 822.

2023 год, был небольшой всплеск за счёт пенсионеров по выслуге лет — 370 551 сделка.

2024 год, активность началась летом на фоне разговоров о запрете снимать пенсионные, частично из-за запуска новых ипотек «Отау», «Наурыз» и покупки жилья для пострадавших от паводков — 432 982 сделки.

Квартиры/дома

Из 50 046 сделок 39 558 операций пришлись на квартиры, 10 488 — на частные дома.

Рост сделок в декабре произошёл за счёт возросшего спроса на квартиры. Например, в октябре — ноябре количество операций с ними составляло в среднем 30 000.

Больше всего квартир продавали-покупали в Астане, Алматы и Карагандинской области. Наибольший интерес покупателей вызвали двухкомнатные квартиры.

Что касается частного жилья, то спрос на него тоже немного вырос. Больше всего в Кызылординской области (+86.2 %), области Улытау (+64.9 %) и ВКО (+57.4 %).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.