В декабре в Казахстане оформили рекордное количество сделок купли-продажи жилья за последние два с половиной года — 50 046, сообщает Бюро национальной статистики, сообщает krisha.kz
Последний раз похожий показатель фиксировался в апреле 2022 года и в разные месяцы 2021-го: в период ажиотажного спроса за счёт изъятия пенсионных.
Изменения за месяц
По сравнению с ноябрём количество сделок увеличилось на 27 %. Активный спрос наблюдался во всех регионах, кроме Алматинской области (—0.2 %).
Наибольший рост произошёл в Кызылординской (+70.2 %), Жамбылской (+45.3 %) областях и Астане (+42.2 %).
В Алматы и Шымкенте: +17.4 и 33.8 % соответственно.
Что изменилось за год
В годовой динамике (январь — декабрь 2024 года к январю — декабрю 2023-го) сделки по Казахстану выросли на 16.8 %.
В большинстве регионов был стабильный прирост, кроме ВКО (—0.6 %).
Регионы-лидеры по количеству сделок за год:
- ЗКО (+42.8 %);
- Шымкент (+27.4 %);
- Алматы (+26.5 %).
В Астане рост на 22.7 %.
В динамике месяц к месяцу (декабрь 2024-го к декабрю 2023-го) сделки выросли на 32.3 %.
|Регион
|Декабрь, сделки
|К нояб., %
|2024 к 2023 гг., %
|РК
|50 046
|27.0
|16.8
|Абай
|1 175
|23.7
|13.8
|Акмолинская
|1 951
|35.6
|8.8
|Актюбинская
|2 048
|22.6
|22.0
|Алматинская
|2 400
|–0.2
|20.1
|Атырауская
|1 655
|41.1
|18.0
|ЗКО
|1 792
|6.7
|42.8
|Жамбылская
|1 520
|45.3
|4.1
|Жетысу
|970
|18.0
|6.6
|Карагандинская
|3 638
|21.5
|1.6
|Костанайская
|1 711
|20.2
|8.3
|Кызылординская
|1 200
|70.2
|6.4
|Мангистауская
|2 565
|39.2
|10.5
|Павлодарская
|1 688
|26.3
|24.5
|СКО
|933
|20.4
|16.1
|Туркестанская
|1 705
|27.4
|0.1
|Улытау
|645
|31.4
|14.5
|ВКО
|1 391
|25.7
|–0.6
|Астана
|9 911
|42.2
|22.7
|Алматы
|8 845
|17.4
|26.5
|Шымкент
|2 293
|33.8
|27.4
Как менялось количество сделок с момента запуска пенсионной кампании:
2021 год, запуск пенсионной кампании — 606 056 сделок.
В апреле 2022 г. пороги пенсионных подняли на 70 % в среднем, поэтому число сделок составило 465 822.
2023 год, был небольшой всплеск за счёт пенсионеров по выслуге лет — 370 551 сделка.
2024 год, активность началась летом на фоне разговоров о запрете снимать пенсионные, частично из-за запуска новых ипотек «Отау», «Наурыз» и покупки жилья для пострадавших от паводков — 432 982 сделки.
Квартиры/дома
Из 50 046 сделок 39 558 операций пришлись на квартиры, 10 488 — на частные дома.
Рост сделок в декабре произошёл за счёт возросшего спроса на квартиры. Например, в октябре — ноябре количество операций с ними составляло в среднем 30 000.
Больше всего квартир продавали-покупали в Астане, Алматы и Карагандинской области. Наибольший интерес покупателей вызвали двухкомнатные квартиры.
Что касается частного жилья, то спрос на него тоже немного вырос. Больше всего в Кызылординской области (+86.2 %), области Улытау (+64.9 %) и ВКО (+57.4 %).