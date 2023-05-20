Ремонт 49 многоэтажек запланирован в Костанае в этом году

Из них текущий ремонт сделают в 26 многоэтажных домах и в 23 — капитальный.

Как отмечают представители городского акимата, работа предстоит серьезная, подрядчикам нужно будет освоить не менее 1 млрд тенге.

«По текущему ремонту будет выполнена отделка фасадов — это окраска фасадов, заделка швов, остекленение балконов, будет подсветка. В рамках текущего и капитального ремонта будет проведен ремонт общедомового имущества», — сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Радик Искалиев.

В ходе капитального ремонта, к примеру, еще отремонтируют и кровли. Сейчас, отмечают в отделе жилищных отношений, по 20 домам завершились все конкурсные работы. Определены три подрядчика — двое из них костанайские фирмы и одна — алматинская. Они уже приступили к работам. Еще по 6 домам конкурсные процедуры будут подведены 30 мая. По остальным — работы должны завершить до 15 июня. Все многоэтажки будут окрашены в единой цветовой гамме — бело-шоколадной. Она была выбрана согласно Концепции придания единого архитектурного облика многоквартирным жилым домам в Костанае.

«Они тоже в едином стиле, вы может по городу проезжали, эти преобладают по городу у нас, особенно по Абая. Там уже практически 6 домов охватили текущим ремонтом + это получается 6 , 8, 10, 12,68 по Абая», — сказал Радик Искалиев.

В списке выбранных к ремонту домов числятся многоэтажки, находящиеся в основном в центре и микрорайонах. Это, к примеру, Тәуелсіздік, 2а и 2б, Аль-Фараби 88, 38, 43, в 5 микрорайоне дома 1,3 и 5, в 8 микрорайоне — 1 и 3, в 9 микрорайоне — дом №6, Бородина — 107, 142, 144, ул. Баймагамбетова -193, 168 и 170.

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