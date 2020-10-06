Ремонт дороги Аулиеколь-Жолдама идет полным ходом

Аким Костанайской области на днях посетил участок ремонтируемой дороги Аулиеколь-Жолдама. Там с этого года ведется средний ремонт, и к настоящему моменту рабочие уже добились некоторых результатов по прокладке асфальтового покрытия, передает alau.kz

На трассе Аулиеколь — Жолдама продолжается средний ремонт. Сейчас он проводится на участке с 50 по 150 километр дороги. На сегодня здесь уже заасфальтированы 64 километра трассы и остается отремонтировать еще 19 километров. Вообще же планируется охватить работами все 257 километров дороги Аулиеколь — Жолдама, но планы эти могут растянуться на пару лет.

Акиму области доложили, что участок трассы с 0 по 50 километр сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Его ремонтом займутся только в 2022 году. Работы на участке со 150 по 200 километр завершатся в 2021 году. А вот когда отремонтируют оставшиеся 57 километров дороги, пока не понятно, так как тендер еще не разыгран и деньги на ремонт не выделены.

От трассы Аулиеколь-Жолдама ведет и еще один участок дороги, который давно нуждался в ремонте. Это подъезд к селу Аксай. Участок дороги составляет 15,5 км. Дорогу там прокладывали в 1982 году, но асфальтового покрытия было только 2 км. Остальное было щебеночно-песчаное. В этом году на проведение здесь ремонта по программе «Нурлы жол» выделено 517 млн тенге.

На дороге в направлении села уже подготовлено щебеночное покрытие и отремонтированы 5 водопропускных труб. Полностью работу на этом участке намерены завершить к 15 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.