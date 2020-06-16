Ремонт дороги Аулиеколь-Жолдама проверил аким региона

Ход ремонта дороги Аулиеколь-Жолдама проверил аким Костанайской области, а вместе с ним и работы на других объектах в Амангельдинском и Жангельдинском районах области, передает alau.kz

На территории Наурзумского района приступили к ремонту дороги Аулиеколь-Жолдама. До 15 октября отремонтировать обещают 100 километров, а в планах на следующие 2 года уже значатся оставшиеся 157 километров этой дороги. Увидеть, как движутся работы на участке, прибыл аким Костанайской области.

«На сегодняшний день работы проходят на участке 50-100, 100-150. На двух участках. Сумма договора 3,9 миллиарда тенге. На сегодняшний день освоено 659 миллионов тенге. Проведены работы по рыхлению покрытия 28 километров, рециклирование покрытия с добавлением нового материала – 18 километров, устройство асфальтобетонного покрытия 9 километров»,- сообщил Олжас Нургалиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Помимо среднего ремонта дорогу Аулиеколь-Жолдама ждет и еще одно обновление. Этой зимой из-за погоды трассу приходилось перекрывать 19 раз. Чтобы впредь такого не допустить, установят защитные щиты от перемета высотой в 4 метра. Правда, появятся они пока лишь на 3 километрах дороги. Ознакомившись с ходом дорожных работ, аким области отправился дальше в Амангельдинский район. Там глава региона посетил интернат школы имени Боранбаева, где в апреле этого года стартовал ремонт.

«До начала ремонтных работ у нас было 50 спальных мест, для проживающих здесь детей. Теперь благодаря ремонту мы увеличим их до 70»,- сообщил акиму Костанайской области Сундет Ганиев, заместитель акима Амангельдинского района.

Также в Амангельдинском районе занимаются реконструкцией одного из 18-квартирных домов, ремонтом Жасбуынской средней школы и переделкой музыкального училища под общежитие для социально уязвимых слоев населения. А вот в Жангельдинском районе сейчас заняты ремонтом хирургического корпуса районной больницы. Капитальный ремонт здесь не проводили с момента постройки, то есть с 1975 года. Теперь это стало возможным благодаря программе «Ауыл ел бесігі».

«После капитального ремонта будет у нас 12 палат, которые будут оснащены по всем европейским стандартам с индивидуальным постом мед.сестры, палаты интенсивной терапии, которые также будут оборудованы всем необходимым оборудованием для ухода за тяжелыми пациентами»,- рассказал Куат Альмагамбетов, и.о. главного врача Жангельдинской районной больницы.

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