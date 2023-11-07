Ремонт каких объектов предстоит отремонтировать в Костанае, рассказали в акимате

Последний раз ремонт в «Мирасе» проводили в 2015 году. Как отмечает аким города, он должен стать настоящим дворцом. В городском отделе культуры рассказали, что сейчас идет разработка ПСД на капитальный ремонт здания.

Она должна быть готова уже к 1 декабря.

«Давайте один раз ДК «Мирас» сделаем. Это единственный городской дворец культуры. Там у нас и коллективы, и люди работают. Нужно сделать так, чтобы завтра и артистам нашим, и работникам ДК «Мирас» было очень удобно и комфортно работать, и самое главное, жителям города. Мы туда приходим, а там реальный ДК какой-то, а должен быть дворец. Как будто сельский», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Планируется обновить сцену, механическое и световое оборудования и электросети зала. Помимо этого, аким Костаная поручил предусмотреть и закуп новых сценических костюмов для артистов.

«Со старыми костюмами выступаем до сих пор, со старыми костюмами, и со старыми артистами. Что касается наших артистов, надо заниматься, надо, чтобы там были новые люди молодежь привлекать, надо заниматься этим. А чтобы заниматься нужно проводить какие-то конкурсы».

В 2024 году отдел культуры проведет масштабный творческий конкурс вокального и хореографического искусства. Это, по мнению руководителя отдела, поможет выявить новые таланты. Его планируют проводить каждый год.

«На сегодняшний день актуальной остается проблема нехватки квалифицированных специалистов. Существует проблема привлечения молодых специалистов с профильным образованием в сферу библиотечного дела. Одна из причин в низком уровне заработной платы, которая в два раза ниже средней по республике», — говорит руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле Азимжанова.

Сауле Азимжанова отмечает, что с нового года библиотекарям повысят зарплаты на 26%. В этом году начнется и разработка ПСД на капитальный ремонт здания детской библиотеки имени Пушкина. Там необходимо полностью заменить сети коммуникаций, потому что они функционируют с 1972-го года.

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