Акиматом города принято решение по модернизации парка культуры и отдыха. В период модернизации городского парка культуры и отдыха, планируется непрерывное функционирование нескольких аттракционов — это «Колесо обозрения», «Гусеница», «Автодром», «Орбита».

Стоимость проекта 1 млрд. 727 млн. тенге. Проектом предусмотрено приобретение 12 новых аттракционов, а также бамперных машинок для размещения в автодроме. Всего по проекту на территории парка будут функционировать 18 аттракционов, из них шесть действующих.

Что касается излюбленного места многих костанацев, танцплощадки, то её перенесут в другое место на территории парка.

«Этот участок будет танцплощадкой, здесь «Чашка», «Лошадки» и «Макуин» аттракционы будут убираться, они, новые аттракционы такие же будут, только в другом месте будут располагаться. Вот эта территория будет танцплощадка, ожидается. Трибуна будет новая, аппаратура у нас хорошая, современная аппаратура. -Танцам быть? -Танцы будут!», — заверил директор Костанайского городского парка культуры и отдыха акимата Костаная Мирягуб Багиров.

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