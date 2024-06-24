Ремонт на полтора месяца. Список автобусов, которые изменят маршруты в Костанае

Сообщение о ремонтных работах в областном центре распространила пресс-служба акима Костаная.

Ремонтные работы проводятся по улице Гоголя в границах ул.Алтынсарина — ул.Баймагамбетова сроком с 25 июня по 11 августа включительно.

В связи с этим, изменены схемы движения маршрутов №3, №21, №25.

«Информируем Вас о том, что проводятся ремонтные работы по ул.Маяковского сроком с 24.06.2024г по 27.06.2024г включительно.

В связи с этим, изменены схемы движения маршрутов №10, №24, №25», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.