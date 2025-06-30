1 июля улицу Мауленова на два дня частично закроют для движения автотранспорта. Об этом сообщили в акимате Костаная.

В первый день, будет перекрыт участок от кольца до улицы Л.Беды. Во второй день от улицы Л.Беды до Дощанова. Там проведут текущий ремонт дороги. По словам подрядчика, полное перекрытие необходимо из-за того, что по улице идёт большой поток транспорта, поэтому делить ремонт на полосы не получится. А, для тех, кто живет в этой части города, проезд во дворы дорожники обеспечат.

«У нас Мауленова постоянно ремонтируется. Вот у нас, мы говорили уже, ЖКХ применяли там и сетку, в течение последних 20 лет, каких только экспериментов не было. Реально, у нас ситуация почему-то не меняется. Но, я вам хочу назвать одну причину — интенсивность движения намного увеличилась. В 20 тысяч раз. И, Мауленова, это все-таки дорога для грузовых автомобилей», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.



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