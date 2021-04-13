Ремонт по улице Пушкина обернется переделкой

Наступившая теплая погода уже успела порадовать костанайцев, но вместе с растаявшим снегом горожан ждали и неприятные сюрпризы. Участок улицы Пушкина, где в прошлом году проводился ремонт, больше не кажется качественно благоустроенным объектом. В тротуарах образовались провалы, а на дороге видны следы от катка, передает alau.kz

2020 год завершался сдачей отремонтированной улицы Пушкина в границах Бородина и Дзержинского. Там укладывали новую брусчатку, устанавливали знаки и закатывали асфальт. Но вот теперь с приходом весны практически ко всем проведенным работам у местных жителей появились вопросы. Чтобы провести визуальный осмотр отремонтированной территории, на место выехали представители центра качества дорожных активов, где они наглядно убедились, что претензии костанайцев возникли не на пустом месте.

«На участке имеется большое количество дефектов. В частности по покрытию, где стыковка люка, на покрытии имеются дефекты в виде выбоин. Дальше еще увидите. Тротуарная плитка, по которой мы идем тоже вся просела. Есть недоделки в части пандусов и так далее»,- сообщил Абылайхан Алшинбаев, директор Костанайского филиала «Национальный центр качества дорожных активов».

«Как так вышло?» — пожалуй, главный вопрос, который представители центра задают подрядчикам. Те пытаются объяснить, что объект нужно было сдать в поставленные сроки. В итоге к декабрю работу закончить успели, и когда участок улицы сдавали, все было в порядке. А потом случился, что называется «природный фактор».

«Из-за того, что снега очень много в этом году, еще раз говорю, прошло где-то вымытие грунта – стандартный процесс. Сейчас в рамках гарантии ЖКХ уже написало претензию и все устранится в ближайшее время. Все будет так, как положено быть, поверьте. В таком виде ничего не останется. Однозначно, 100 процентов»,- заверил представитель субподрядчика — директор ТОО «Мега» Александр Чиж.

Субподрядчик сообщил, что на переделку им потребуется 2-3 миллиона тенге. Но директор костанайского центра качества с этим не согласился. Траты, по его мнению, будут куда выше. Только на замену брусчатки потребуется около 20 миллионов. А ведь вопросы есть не только к провалам тротуара, но и к дорожным знакам. Их следует проверить на светоотражение. Но оказалось, что провести эту процедуру можно не для каждого установленного здесь знака. На многих отсутствует фирменная маркировка, без которой нельзя провести анализ.

«Это уже идет несоответствие по нормативному документу, потому что на знаке обязательно должен стоять лейбл. Потому как мы не можем определить какой это тип пленки, и не можем дать заключение о том, соответствует, или не соответствует. А на словесном уровне мы не можем проверить»,- пояснил Владимир Завалий, инженер отдела Костанайского филиала «Национальный центр качества дорожных активов».

На асфальте следы от катка, между дорогой и тротуаром зазоры, уклоны не соблюдены, есть вопросы к ливневкам. Таков итог визуального осмотра проведенной работы, где генеральным подрядчиком выступила компания «Алматы Строй». Впрочем, это не единственный объект в городе, который значился за этой организацией.

«В том году был заключен договор по реконструкции улицы Сьянова и дворовые территории. На сегодняшний день необходимо обследование производить этих объектов. Есть моменты, где скопление воды в основном, неправильный уклон – в этом плане»,- сообщил Нуралы Есергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

В ЖКХ предположили, что переделку участка по улице Пушкина, подрядчик закончит до конца мая. Те же в свою очередь сообщили, что до начала работ потребуется подождать 2 недели, пока окончательно оттает грунт.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.