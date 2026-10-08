Ремонт позади, осталась разметка: что сделали на дорогах Костаная





В Костанае завершают сезон дорожных работ. В этом году в городе привели в порядок более 22 километров дорог, направив на это 5,5 миллиарда тенге. Основной ремонт уже завершён, на объектах остаются заключительные работы, в том числе нанесение дорожной разметки.

На улице Каирбекова закончили ремонт двух участков: от Гоголя до Тәуелсіздік и от Лермонтова до Кубеева. Таким образом, улицу в этом году полностью обновили.

Ещё одним крупным проектом стал ремонт улицы Карбышева. Ранее местные водители жаловались на её состояние, отмечая колейность на отдельных участках. Этим летом здесь привели в порядок более пяти километров дороги.

Помимо среднего ремонта, в Костанае продолжили расширение улиц. После реконструкции ширина Наримановской на участке от Абая до Баймагамбетова составляет 14 метров. На участке до Алтынсарина провели благоустройство.

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