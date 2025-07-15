Пресс-служба акима Костаная распространила сообщение для жителей областного центра.
На проспекте Назарбаева, под путепроводом, продолжаются ремонтные работы. В акимате отмечают, что это один из самых сложных участков, где требуется особый подход и технические решения.
«Проводимые работы — вынужденная мера, направленная на повышение безопасности и комфорта. В рамках проекта проезжая часть будет расширена с четырёх до шести полос — по три в каждом направлении. Для минимизации неудобств для жителей принято решение — ежедневно до 9:00 утра движение будет открытым. Ограничение проезда начнёт действовать после 09:00 и продолжится до позднего вечера. Такой режим будет сохраняться каждый день до окончания ремонта. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — говорится в сообщении акимата.
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