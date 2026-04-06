Ремонт с подвохом: костанаец обманул клиентов на 20 млн

В суде №2 города Костаная рассмотрели уголовное дело о мошенничестве, связанном с оказанием ремонтно-строительных услуг.

Как действовал подсудимый

По материалам дела, в марте 2024 года мужчина разместил объявления на платформе OLX, предлагая услуги по ремонту и отделке помещений. При этом выполнять обязательства он не планировал.

Получая от клиентов деньги якобы на проведение работ, подсудимый вводил их в заблуждение и распоряжался средствами по своему усмотрению.

Попытка создать видимость работы

Чтобы скрыть преступные намерения, мужчина частично имитировал деятельность: нанимал строительные бригады, закупал материалы и производил минимальные выплаты рабочим. Однако эти действия не соответствовали заявленным объемам и стоимости работ.

В результате его действий пострадали 8 человек. Общий ущерб составил около 20 млн тенге.

Позиции сторон в суде

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. Потерпевшие также настаивали на строгом наказании и полном возмещении ущерба.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся.

Решение суда

Суд учёл смягчающие обстоятельства — признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также ему запрещено заниматься ремонтно-строительной деятельностью сроком на 2 года.

Возмещение ущерба

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

