В Костанае завершили капитальный ремонт подземного перехода в районе КСК. Горожане признаются: объект «даже не узнать». Изначально в этом году планировали привести в порядок сразу три подземки, но полностью закончить работы удалось лишь здесь. Стоимость ремонта — 67 млн тенге вместо изначально заложенных 95 млн: в отделе ЖКХ пояснили, что подрядчик предоставил городу скидку.

Что сделали

По данным отдела ЖКХ, в переходе установили 4 камеры видеонаблюдения с выводом в службу «Айкомек», смонтировали новое освещение, устроили новые основания, выложили брусчатку и облицевали стены плиткой — подземка получила современный вид. Ранее здесь располагался металлический остановочный павильон: его перенесли на соответствующее стандартам место, демонтировали старую металлоконструкцию и выполнили входную арку, симметричную противоположной.

Движение и организация дорожного движения

После завершения работ коммунальщики ждут предписание дорожной инспекции по демонтажу временных знаков, «лежачих полицейских» и разметки на ул. Каирбекова, которые были установлены на период ремонта. Костанайцы уже оценили перемены: отмечают, что стало «светло и приятно», безопаснее ходить детям утром в школу и в тёмное время суток. По словам жителей, раньше здесь было небезопасно и неухоженно, сейчас — «чисто, уютно и красиво ».

Доступность: есть вопросы

В переходе предусмотрены тактильная дорожка и пандусы для маломобильных граждан — это требования законодательства. Вместе с тем советник акима Костаная по вопросам инклюзии Никита Журавлёв обращает внимание, что текущие решения подходят не всем пользователям кресел-колясок: по его оценке, геометрия пандуса и угол уклона создают риск скатывания. Похожая проблема у мам с детскими колясками — габариты колясок местами не вписываются в пандус, из-за чего их приходится поднимать вручную.

Эксперт предлагает рассмотреть устройство дополнительной литой платформы и коррекцию уклона, чтобы сделать съезд безопаснее.

Что дальше

Редакция направила запрос в отдел ЖКХ с вопросом о возможной доработке пандусов с учётом потребностей маломобильных групп. В ведомстве сообщили, что вопрос будет рассмотрен.

