Ремонт ТЭЦ и стадиона, развитие животноводства. Аким области с рабочим визитом посетил Аркалык

Капитальный ремонт системы теплоснабжения, дорожная карта занятости и развитие животноводства — Архимед Мухамбетов с рабочим визитом посетил город Аркалык.

Первым объектом посещения акима Костанайской области стала Аркалыкская теплоэнергетическая компания. Здесь глава области проинспектировал ход реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года». Сумма строительно-монтажных работ — 7,4 млрд. тенге. На сегодняшний день ведётся строительство нового теплоисточника. Разработан котлован под главный корпус, багерную, установлен бетонно-растворный узел, а также будут установлены 3 паровых и 2 водогрейных котла.

«Важно своевременно завершить все строительно-монтажные работы»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Также глава региона ознакомился с проектами реализуемыми в рамках «Дорожной карты занятости — 2020». В целом по карте в регионе запланирована реализация 10 проектов на сумму 1,1 млрд тенге, в рамках которых создано 250 рабочих мест, из них через центр занятости населения будет трудоустроено 125 человек.

«Архимед Мухамбетов осмотрел стадион «Жигер», среднюю школу №2 и музей истории степного края города Аркалыка. Музей степного края был открыт в 1972 году, последний частичный ремонт был в 2016 году. В текущем году планируется проведение капитального ремонта на сумму 157,9 млн.тенге. На сегодняшний день трудоустроено 40 человек, из них 25 через центр занятости населения.На данном стадионе «Жигер» подрядной организацией ТОО «Алюминстрой» проводятся работы по капитальному ремонту, ведётся реконструкция спортивного зала. Трудоустроено 8 человек, 4 из которых через центр занятости населения. Завершить работы планируется в июле. Стоимость проекта 65,1 млн. тенге, стоимость капитального ремонта средней школы № 2 составляет 365,2 млн. тенге. Завершение ремонта планируется произвести до начала учебного года»,- сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

Архимед Мухамбетов посетил 20-ый по счету фронт-офис «Арқалық – көмек алаңы».Следует отметить, что с начала года такие фронт-офисы открыты во всех регионах области и Костанайская область по данному показателю является одним из лидеров в Республике. Офисы оснащены современными средствами связи и коммуникаций и оборудованы рабочими местами для представителей госорганов, оказывающих услуги населению, а также кабинетами приема граждан, выполненных в формате «open space».

«Аким области провёл встречу с сельхозтоваропроизводителями, в ходе которой были обсуждены вопросы перспектив развития мясного скотоводства южного региона,ознакомили с реализуемыми в регионе инвестпроектами. Так, в городе Аркалык ведётся строительство животноводческого комплекса, мощностью 7,5 тыс. голов КРС, который включает в себя откормплощадку на 5 тыс. голов, репродуктор на 2 тыс. голов и 500 голов племенного скота. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд. тенге. Первый этап проекта планируется ввести в эксплуатацию в октябре текущего года, а второй в 2021 году. Создано 36 новых рабочих мест.Также в текущем году будут введены в эксплуатацию элеватор, комбикормовый завод и мельничный комплекс, общей стоимостью 2,5 млрд. тенге.В период строительства создано 80 рабочих мест, а в период эксплуатации будет создано 45 рабочих мест»,- пояснили в пресс-службе акима Костанайской области.

По итогам поездки аким области поручил акиму Аркалыка держать на личном контроле все строительно-монтажные работы, вести активное взаимодействие с инвесторами и сельхозтоваропроизводителями региона.

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