Этим летом текущим ремонтом охватили восемь детсадов. Еще, в этом году подходит к концу трехгодичный капремонт ясли-сада №6. К слову, по срокам, сдача объекта нарушена.

Сумма, которая была выделена на этот проект превышает 800 млн тенге. Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании высказался по этому объекту.

«Как можно детский сад ремонтировать три года? Там дети до шести лет. С двух-трех они приходят. Им там всего три-четыре года проходить в садик и получается целое поколение уходит. На три года перекинули ремонт. Ладно, если бы это были масштабы, огромные деньги. Понятно, 840 млн тенге. Но это всегда было, в один год делали. Здесь позиция у вас должна быть тоже. Областное управление, они вас финансируют? Они вам деньги дают. Но администраторы вы. Администраторы областное управление образования. Но это вообще неправильно, они должны доказывать. В области доказывать. Детские сады на три года делить, это вообще нерационально, неправильно».

