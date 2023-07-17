Ремонт в костанайской детской областной больнице не двигается с мертвой точки

Когда завершат ремонт в Костанайской детской областной больнице? Этот вопрос уже несколько лет остается открытым. Поставить точку не удавалось ни прежнему руководству больницы, ни нынешнему. Судебные тяжбы продолжаются по сей день.

— Сейчас судебный процесс идет. Заказчик заявляет о том, чтобы понудить подрядную организацию о предоставлении данной документации. Потому что общей словесной договоренности даже в присутствии депутатов, сенаторов и средств массовой информации, к сожалению, они не приводят к положительному итогу. Поэтому одной из просьб было принятие решения о предоставлении данной документации, — пояснил Данияр Джандаев, руководитель Управления здравоохранения Костанайской области на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций.

То есть пока нет акта выполненных работ невозможно провести и корректировку проекта с учетом того, что еще предстоит сделать и даже переделать в уже отремонтированном. Подрядчик сузил дверные проемы, теперь закатить в палату больничную каталку просто не получится.

— Это тоже было одной из претензий заказчика о том, что действительно, дверные проемы сужены, но подрядная организация объяснила это тем, что они выполнили это согласно созданному проекту. В проекте указаны дверные проемы такого объема, поэтому они так и составили. Мы в этом вопросе сейчас разбираемся. На коректировку , которую планировали завершить в начале 2023 года закладывалось, что необходима замена и расширение проемов, — рассказывает Джандаев.

По словам Данияра Джандаева, если подрядчик документацию не предоставит даже по понуждению суда, тогда заказчик будет настаивать на расторжении договора. Судебные процессы могут затянуться и до конца года. На брифинге руководитель управления здравоохранения рассказал также и о том, как решается вопрос с кредиторской задолженностью медорганизаций, то есть накопившимися долгами.

— Республика определила, что дополнительные средства будут идти на Костанайскую область через фонд социального медстрахования, которые будут размещены на портале и медорганизация может свои дополнительные объемы забрать оттуда, обосновав, что она полностью их освоит и соответственно они будут выделены.

На сегодняшний день в четырех медорганизациях региона ситуация настолько плачевна, что есть риск задержки заработной платы. Эти деньги помогут этого не допустить.

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