Ремонт в сельской школе. На подрядчика в Костанайской области подали в суд

Капитальный ремонт здания Новонежинской общеобразовательной школа им. Б.Кенжетаева в селе Новонежинка Аулиекольского района является двухгодичным проектом на сумму 479 миллионов тенге. Об этом сообщила пресс-служба управления образования Костанайской области.

Ремонтные работы, запланированные в текущем году, планируется завершить к 15 октября.

Работы ведутся с отставанием от графика. Подрядчику неоднократно направлялись претензии о необходимости ускорения темпов работ. В настоящее время поставщику направлена претензия. Начисляется ежедневно с 1 сентября пеня и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Для обеспечения безопасного учебного процесса 328 учащихся подготовлены помещения, расположенные в левом крыле первого этажа с отдельным входом. Для учеников начальных классов оборудованы кабинеты в детском саду «Балдаурен», расположенном вблизи школы.

Организовано постоянное дежурство участкового и сотрудников управления образования для безопасности детей.

Кроме того, подрядчику даны указания об установлении заборов, ограничивающих доступ посторонних лиц на участки, где ведутся ремонтные работы. При этом, во время нахождения учащихся в школе наружные ремонтные работы не будут проводиться.

Условия для обучения созданы, занятия ведутся в две смены, учебный процесс оптимизирован. Для детей организовано буфетное питание.

С родителями и педагогами проведены встречи в августе и в начале сентября с участием представителей акимата области, района и управления и отдела образования, на которых разъяснялись принимаемые меры.

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