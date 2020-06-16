Ремонт в восьми дворах Костаная закончат к концу недели

В Костанае с начала этого года уже отремонтированы 7 внутридворовых территорий, а к концу этой недели к ним прибавятся еще 8 дворов, передает alau.kz

Один из дворов по улице Уральской вот-вот обретет новое лицо. Рабочие ровняют щебень и готовят дорожки для приезда асфальто-укладочной техники. По признанию председателя местного ПКСК, таких работ здесь не видели как минимум с 1995 года.

«Асфальт уже нуждался. Так как были и ямы, стерся бордюр до основания. Это уже было нужно. Нам допустим, как ПКСК проводить работы по побелке бордюра – белить нечего было. Потому что все вплоть до камня разрушено было», — рассказала Анна Ибраева, председатель ПКСК «Стим».

Теперь новые бордюры, асфальт и стоянка для машин должны воплотиться в жизнь уже к концу недели. Этот двор станет одним из 8, которые к воскресенью окажутся полностью завершенными. Помимо них в 2020 году уже отремонтировано 7 дворов города.

«Чкалова 6 – завершены. Баймагбетова 153 – завершены. Получается, мы поквартально заходим и поквартально завершаем эти работы. На сегодняшний день у нас в работе около 58 дворов. Но вообще мы планируем в этом году провести внутриквартальный ремонт порядка 140 дворов»,- сообщил Василий Помаз, заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

В 2019 году ремонтом охватили всего 75 дворов Костаная. Этим летом к ним обещают вернуться, но только для того, чтобы установить там детские игровые площадки. Сейчас на ремонт территорий брошены силы 7 подрядчиков, один из которых новый для Костаная. Это «Алматы Строй».

«У нас финансирование в этом году 1,8 миллиардов. Получается у нас миллиард из областного бюджета, и конкурс мы разыграли – «Алматы Строй» выиграли – более 800 миллионов тенге это по «Дорожной карте занятости»»,- уточнил Василий Помаз.

К проводимому в разных частях города ремонту присоединяются и городские коммунальные службы. Они намерены вводить на отремонтированных территориях собственные новинки.

«Приятно нас удивили и Тазалык. Приезжали буквально в пятницу. Говорили о том, чтобы здесь на местах где установлены контейнеры, то есть на площадках, полностью сравнять до асфальтового покрытия, чтобы в последующем установить евроконтейнеры. То есть такие еще приятные моменты»,- поделилась председатель ПКСК «Стим».

Вместе с организацией «Тазалык» на ремонт дворов откликнулись и «Костанай-Су». Его рабочие сейчас чинят трубы, чтобы не вскрывать новое асфальтовое полотно дополнительно через пару месяцев после завершения строительных работ.

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