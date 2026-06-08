Ремонт за 140 миллионов: в Костанайской городской больнице продолжается модернизация





В Костанайской городской больнице продолжается поэтапное обновление отделений. В этом году ремонт проводят сразу в трех подразделениях, которые больше всего нуждались в модернизации. На каждое из них выделено по 140 миллионов тенге.

Первым после ремонта открылось терапевтическое отделение. Работы здесь заняли около полутора месяцев — с марта по апрель. Сейчас пациенты уже получают лечение в обновленных палатах.

«Мы заехали в это отделение буквально недавно, уже адаптировались», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов.

Безбарьерная среда и новые коммуникации

Во время ремонта в отделении полностью выровняли полы и стены, расширили дверные проемы до полутора метров для удобной транспортировки пациентов на кроватях и каталках.

Также были обновлены инженерные сети. В одном из крыльев появились санузлы и душевые комнаты, которых ранее не было.

«Мы выравнили все полы под ноль, сделали беспрепятственный доступ во всем отделении. Расширили двери до 1,5 метра для удобства пациентов. Выравнили стены и применили современные панели», — отметил Куат Альмагамбетов.

Дополнительно в подразделении пульмонологии оборудовали специальную мокротную комнату для пациентов с подозрением на туберкулез, где будут проводить забор анализов.

Хирургическое отделение ремонтируют сейчас

На время ремонта пациентов терапевтического и хирургического отделений временно разместили в других помещениях больницы.

Сейчас работы активно ведутся в хирургическом отделении. По словам корреспондента, здесь уже завершен демонтаж старых конструкций и заменены инженерные сети. В ближайшее время строители приступят к монтажу гипсовиниловых панелей и устройству новых полов.

Кроме того, в отделении обновят две действующие операционные и оборудуют дополнительные душевые комнаты.

Пациент хирургического отделения Владимир Фаборисов рассказал, что ремонт не мешает лечению.

«Меня все устраивает, претензий нет. Главное, чтобы лечили хорошо. Ремонт слышал пару раз, но он мне не мешает. Я понимаю, что работы ведутся», — отметил молодой человек.

Следующим обновят травматологию

По словам руководства больницы, ремонт хирургического отделения также займет около полутора месяцев. После его завершения в августе строители приступят к обновлению травматологического отделения.

Куат Альмагамбетов напомнил, что здание городской больницы было построено в 1958 году. В прошлом году здесь отремонтировали кровлю и входную группу.

На следующий год в медучреждении планируют обновить отделения проктологии, нейрохирургии, урологии и гинекологии. Проектно-сметная документация для этих работ уже подготовлена.

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