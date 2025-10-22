В Рудном сотрудники полиции раскрыли серию кибермошенничеств, совершённых под прикрытием ремонта мобильных устройств. Правонарушителя удалось задержать в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мобильник».
По данным следствия, местный житель, занимавшийся ремонтом и скупкой подержанных телефонов, получал устройства якобы для диагностики. Пользуясь доступом к личным данным клиентов, он входил в их банковские приложения и переводил деньги на собственные счета. Для подбора паролей злоумышленник использовал самые простые комбинации — даты рождения, имена и фамилии владельцев.
В настоящее время доказана его причастность как минимум к трём эпизодам преступлений . Сумма ущерба составила более одного миллиона тенге. Следствие продолжается, устанавливаются дополнительные потерпевшие.
Полиция напоминает жителям о необходимости соблюдать кибербезопасность:
-
не передавайте телефон в разблокированном состоянии даже специалистам по ремонту;
-
перед сдачей устройства удаляйте банковские приложения и выходите из всех аккаунтов;
-
используйте сложные пароли, не содержащие личных данных;
-
при потере контроля над телефоном немедленно блокируйте карты и онлайн-доступ через банк
