Сообщение распространила служба 112.

В связи с ремонтными работами в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильной дороги областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта с 15:30 часов «10» марта 2025 года.

1) Карасу-Б. Чураковка 0-25 км;

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