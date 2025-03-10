Казахстанских школьников в этом году ждут 11 дней весенних каникул. Близится к завершению третья четверть,...
Сообщение распространила служба 112.
В связи с ремонтными работами в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильной дороги областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта с 15:30 часов «10» марта 2025 года.
1) Карасу-Б. Чураковка 0-25 км;
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