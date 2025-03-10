USD 494.84 EUR 537.4 RUB 5.58

Ремонтные работы. Чтобы не допустить ЧС закрыли трассу в Костанайской области

— Сегодня, 15:28
Изображение для новости: Ремонтные работы. Чтобы не допустить ЧС закрыли трассу в Костанайской области

pixabay.com

Сообщение распространила служба 112.

В связи с ремонтными работами в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильной дороги областного значения Костанайской области, для движения всех видов автотранспорта с 15:30 часов «10» марта 2025 года.

1) Карасу-Б. Чураковка 0-25 км;



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Теги: