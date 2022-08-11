Ремонтные работы на газопроводе «Карталы-Рудный» завершаются

Поэтапно будут возобновлять газоснабжение на предприятиях региона.

Население, за время проведения работ, от голубого топлива так и не отключали.

Сегодня на совещании под руководством главы региона, обсудили ход ремонтных работ. Архимед Мухамбетов дал поручения акимам районов взять под особый контроль ситуацию с подключением газа на стратегических объектах, а затем уже подключать к нему социальные объекты.

«В первую очередь подключать надо стратегические объекты — это такие объекты примерно — те же заводы, асфальтобетонные, хлебопекарные, хлебозаводы, предприятия которые обеспечивают самыми необходимыми товарами первого потребления — можно сказать «ТПП». Их надо в первую очередь подключать. А потом уже соцобъекты, которые на ремонте у вас там. Малый и средний бизнес, тоже есть объекты, которые обеспечивают важными товарами — в первую очередь», — отметил аким Костанайской области.

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