В Казахстане могут ввести ограничения для учителей, которые проводят платные дополнительные занятия после уроков, если такая подработка негативно влияет на качество их основной работы в школе. Об этом на брифинге в Правительстве заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает informburo.kz
По её словам, после инцидентов, связанных с Tesla Education, ведомство приступило к масштабной работе по усилению правовых механизмов в сфере дополнительного образования. Сейчас репетиторство относится к рынку платных образовательных услуг и пока не имеет чёткого законодательного регулирования. В частности, остаются нерешёнными вопросы допустимого количества часов таких занятий и налоговой нагрузки.
Министр отметила, что все эти аспекты необходимо урегулировать на законодательном уровне с учётом мнения педагогического сообщества.
— С одной стороны, это интеллектуальная собственность учителя. Но если занятия проводятся в школе, должно быть соответствующее правовое и налоговое регулирование. Здесь важен и вопрос качества образования. Если педагог получает заработную плату от государства, при этом не в полной мере выполняет свои основные обязанности и параллельно ведёт платные занятия, такие моменты должны регулироваться, — подчеркнула Сулейменова.
